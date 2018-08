La chaqueta amarilla de la villa Historias de Marijaia El uniforme de pregonero, diseñado por Josepe Zuazo, cumple 30 años JULIO ARRIETA Jueves, 23 agosto 2018, 01:11

Los 40 años que celebran Marijaia y la propia Aste Nagusia no son los únicos aniversarios redondos que se festejan este año en las fiestas de Bilbao. El uniforme de pregonero cumple 30 veranos. Ese peculiar traje, que este año viste con brío el actor y locutor Zorion Egileor, apareció en público por primera vez en el balcón del Arriaga el sábado 20 de agosto de 1988. Ylo hizo a lo grande, porque aquel día lo lucieron nada menos que 17 personas.

Se trataba de los componentes de la primera comisión de la Aste Nagusa, la de 1978. Para celebrar el 10 aniversario de aquellas fiestas primigenias las comparsas propusieron a sus organizadores fundacionales en pleno para desempeñar el papel de pregonero, que venía perfilándose desde 1981. «En las primeras ediciones el pregón lo leyeron unos comparseros», recuerda Marino Montero, componente de aquella comisión. «1980 fue el año de la bronca con Castañares, el alcalde, que se autoerigió en pregonero».En aquella Aste Nagusia oficialista a la que las comparsas dieron la espalda, «el pobre se armó tal lío que al inaugurar las fiestas deseó unas felices pascuas».

El primer pregonero propiamente dicho fue el escritor navarro Juan Retana, en 1981. Había ganado el primer concurso de cuentos Villa de Bilbao, pero el Ayuntamiento decidió deshacerse del texto «porque estaba lleno de tacos. No se les ocurrió otra cosa que quemar los libros, en vez de dejarlos en un almacén». Aquella decisión generó una polémica memorable y las comparsas decidieron alegrarla nombrando pregonero a su involuntario protagonista. Entonces y en los siguientes años «el pregonero se limitaba a leer el pregón, se iba a su casa y no se le volvía a ver», recuerda Montero. «Fue Natxo de Felipe, de Oskorri, quien rompió con esto en 1986 y empezó a participar en la fiesta. Asistió todos los actos que pudo».

Nada de tapicería

Como miembro de la comisión original, De Felipe haría doblete de pregonero en 1988. Y esta vez con uniforme. «Básicamente el traje es una idea de Josepe Zuazo», también 'comisionado' del 78 y co-redactor de la propuesta ganadora del concurso de ideas del que nació la Aste Nagusia. Zuazo ideó el uniforme, inconfundible por su «chaquetilla amarilla de tipo frac», añade Montero. El color se inspiraba en el tono que adquiría la ropa de pana de los antiguos barrenderos cuando se desgastaba, que dio origen al dicho «a cuenta de la villa, chaqueta amarilla».

En su concepción original, había dos versiones del traje «de pregonero o pregonera, uno de diario, con pantalón o falda blancos y la chaquetilla de siempre. Y luego el de gala, que era cuando se completaba con bicornio, los guantes y el pantalón o falda negros. Ahora se ha quedado solo esta versión», observa Montero. Para los modelos originales, «como no encotrábamos tela, la chaquetilla se hizo con tela de tapicería», recuerda. Cabe decir que la chaqueta amarilla –y el resto del traje– no corre a cuenta de la villa. «Del mismo modo que el de la txupinera, cuyo diseño es anterior, de 1985, la elaboración del traje del pregonero corre a cargo de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo», explica desde esta agrupación Jon Aldeiturriaga. Y desde luego, ya no se hace con tapicería, sino «con tejidos de calidad del comercio Rafael Matías». El concepto original se ha respetado, «pero en los materiales se ha tenido muchísimo en cuenta la comodidad».

El traje de pregonero, que desde hace varios años elabora la sastrería Derby Gardeazabal, «se hace a medida. También el de la txupinera», añade Aldeiturriaga. Una vez elaborados y probados los dos, no se muestran hasta la presentación oficial, «que antes hacíamos nosotros en el Boulevard y que ahora se hace en el Ayuntamiento». ¿Yqué pasa con los uniformes una vez acabadas las fiestas? «Al estar hechos a medida, pregonero y txupinera se los quedan de recuerdo».