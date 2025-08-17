La cartelera teatral arranca titubeante y con un bajo ritmo en la venta de entradas

La temporada teatral de la Aste Nagusia ha arrancado titubeante, con un bajo ritmo en la de venta de entradas y unas expectativas artísticas inferiores ... a las del año pasado. Nada parecido a lo sucedido en temporadas recientes con los teatros llenos hasta la bandera y con dificultades para conseguir localidades de algunos espectáculos que se vieron obligados a ampliar las funciones antes de su estreno, como '¡Agur, Otxoa feroz!', ante la extraordinaria respuesta del público.

Mientras varios críticos teatrales han puesto en solfa la cartelera tras lamentar la «falta de calidad» de ciertos títulos, algunos programadores reprochan el «exceso de oferta» con algunos teatros llegando a ofrecer hasta cinco obras diferentes. Iñigo Iturrate, director general del Palacio Euskalduna, explica que la situación ha comenzado a corregirse en parte en los últimos días, aunque admite que la situación está algo baja. «En junio el público reaccionó bien, pero luego decayó el interés en la petición de entradas», explica el responsable del equipamiento de Abandoibarra, que lleva a escena el musical 'Los pilares de la tierra».

En un escenario caracterizado por la falta de estrellas -la capital vizcaína ha levantado el telón sin la presencia de intérpretes habituales como Carlos Hipólito, Maribel Verdú y Luis Merlo-, Bilbao se ha entregado en parte a la producción de piezas de sello vasco. «Teatralmente, la Aste Nagusia se está degradando a pasos agigantados. Siento nostalgia por el Bilbao que recibía a grandes compañías que utilizaban la villa para ir rodando sus montajes antes de estrenarlos en Madrid. Desde hace unos cuantos años esto ha pasado a la historia», lamenta el veterano crítico David Barbero, que alerta en que «casi todo son musicales».

Repetición de títulos

Barbero justifica el apoyo de los teatros públicos a las producciones «de aquí», con actores de Euskadi, pero matiza que se debería «fomentar y exigir calidad». Máxime en una temporada en que lo que «nos llega de fuera es bastante casposo».

El público se ha encontrado de repente con un hecho inhabitual: la rutina que supone la repetición de títulos. 'Urte berri off, ¡feliz 2026!', que arrasó el año pasado en la Sala BBK, ha saltado en esta ocasión al Pabellón 6 y 'Mamma Mia', la principal apuesta del Arriaga para estas fiestas, recala por tercera vez en la villa.

Con todo, la adaptación teatral de la película protagonizada por Meryl Streep está provocando importantes réditos económicos. «Desde el Arriaga estamos muy satisfechos por el resultado de venta de 'Mamma Mia' hasta el momento. La respuesta es muy similar al de 'El fantasma de la ópera' el año pasado, que fue otro éxito. Antes siquiera de estrenar el musical, ya se han vendido 21.000 entradas, incluyendo cerca de 7.000, solo para el periodo de Aste Nagusia. El día del estreno se llenó hasta la bandera y el resto de funciones de fiestas superan las 500 butacas de media. Hablamos de un volumen de preventa muy bueno», detallaron portavoces del Arriaga a este periódico el pasado miércoles.

A 'Confeti. El regreso', una producción que plantea el hipotético regreso del antiguo grupo infantil Parchís, le «ha costado despegar». Aunque parece haber cogido aire. «Hemos vendido más en los últimos 10 días que en los dos meses previos», desliza Koldo Bilbao, responsable de Cultura de BBK. Sin embargo, las compañías andan inquietas. Una de las actrices más populares de la cartelera pidió a este periódico que la realizaran una entrevista porque la venta de entradas «está yendo bastante floja».