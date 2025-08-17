El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento culminante del estreno del musical Mamma Mía en el Teatro Arriaga. E.C

La cartelera teatral arranca titubeante y con un bajo ritmo en la venta de entradas

Mientras algunos críticos cuestionan «la calidad» de buena parte de la programación, los teatros se quejan del exceso de oferta

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:45

La temporada teatral de la Aste Nagusia ha arrancado titubeante, con un bajo ritmo en la de venta de entradas y unas expectativas artísticas inferiores ... a las del año pasado. Nada parecido a lo sucedido en temporadas recientes con los teatros llenos hasta la bandera y con dificultades para conseguir localidades de algunos espectáculos que se vieron obligados a ampliar las funciones antes de su estreno, como '¡Agur, Otxoa feroz!', ante la extraordinaria respuesta del público.

