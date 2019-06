Gure Mundua, el nuevo cartel de Aste Nagusia Mario Larrinaga, el autor del cartel, posa junto a Itziar Urtasun. El autor es el nieto de Quico Mochales, considerado el 'padre' de la Aste Nagusia JULIO ARRIETA Jueves, 20 junio 2019, 12:56

«La presentación del cartel que anunciará al mundo nuestra Aste Nagusia es como el punto de inflexión que pone en marcha la cuenta atrás para nuestras fiestas». Así ha empezado Itziar Urtasun la presentación de la obra que ha ganado el concurso, en una «difícil» competición con otros 132 diseños. Porque, de nuevo, «este año ha habido mucho nivel y creatividad. El jurado ha debatido mucho», ha añadido la edil de Fiestas, que se reservaba una sorpresa final para rematar el acto: el ganador de esta edición estaba presente. Se trata de Mario Larrinaga Mochales, un joven de 20 años que estudia Publicidad en la UPV/EHU, y cuya obra se titula 'Gure mundua' ('Nuestro mundo'). Será la imagen de las fiestas del 17 al 25 de agosto. «Aún no he podido asimilar que he ganado», ha explicado el autor, que se ha enterado de que su diseño ha resultado ser el ganador cuando pasaba cerca del Ayuntamiento camino de una clase de conducción. A la que obviamente no ha asistido.

«Fue mi padre el que me animó a presentarme al concurso», ha aclarado Larrinaga, que tiene un vínculo familiar con la Aste Nagusia: es nieto de Quico Mochales, el que fuera relaciones públicas de El Corte Inglés y uno de los creadores de las fiestas de Bilbao tal y como son ahora. «Mi padre es bibliotecario y estudió historia del Arte. Además pinta, así que me ha ayudado mucho a crear este cartel». Cosas de los nuevas tecnologías: «Lo he dibujado en el móvil con una aplicación llamada Boceto». El joven creador barajó varias ideas, todas en torno al motivo «de una imagen que abarcara todo Bilbao» y en un «estilo de cómic», a cuya lectura, curiosamente, no es aficionado. El joven se ha embolsado además un suculento premio de 3.000 euros.

Marijaia surcando el cielo sobre un avión rojiblanco es la imagen elegida por los bilbaínos y el jurado profesional para anunciar todos los actos que tendrán lugar durante Aste Nagusia. El cartel, con un trazo simple pero lleno de detalles, muestra cómo se ve la ciudad desde las nubes. La ría, la estación de tren, la torre Iberdrola, San Mamés, el Bilbao Arena... todos los principales elementos de la villa son parte de este colorido cartel.

La elección del vencedor, como es habitual, se ha realizado mediante un sistema mixto de votación: el 66% del valor de la decisión final ha sido popular, mientras que el 33% restante ha recaído sobre un jurado especializado. Más de 5.000 personas han votado a través de internet o en persona, en el Museo Vasco. El cartel de Larrinaga resultó el más votado, con un 40,75% de los votos de los 6 trabajos finalistas.

En esta edición del concurso el jurado ha estado compuesto por la presidenta de la Comisión de Fiestas Itziar Urtasun; los concejales Asier Abaunza y Yolanda Díez; la representante de Bilboko Konpartsak Ziortza Larreategi; el periodista del Grupo Nervión y Pregonero de la Aste Nagusia 2009 Joseba Solozabal; la diseñadora gráfica Iraide Egia, la periodista de 'Deia' Sandra Atutxa; la bloguera bilbaína Esmeralda Herlo; el presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad de Bizkaia, José Félix Ruiz; y los comisarios de Bilbao Art District Andrea Estankona y MawatreS.