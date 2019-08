«En Bilbao intentaremos llegar a la gente a través de la potencia» Luis Brunchú | Pirotecnia Zaragozana La Pirotecnia Zaragozana tiene preparados alrededor de una veintena de conjuntos en los que predominarán los rojos y dorados. VÍCTOR PÉREZ Martes, 20 agosto 2019, 20:20

La pirotecnia Zaragozana repite una vez más en la Aste Nagusia de Bilbao. Coge el relevo de la firma británica para teñir el cielo de la villa de colores y muchísima potencia de fuego. Además de haber conseguido en premio del público en la Aste Nagusia de 2012, esta compañía cuenta en su haber con varios reconocimientos a nivel internacional como el primer puesto en el campeonato de Dinamarca en 2016, en Calgary (Canadá) el año pasado y vienen de defender el título, y el prestigioso campeonato de Cannes en 2012.

-¿Cómo es vuestra relación con Bilbao?

Hemos estado varias veces, sabemos donde vamos y conocemos el público. Es de los más entendidos de España, está en el top tres seguro ya que lleva muchos años viendo los espectáculos, conocen las empresas y estilos de cada país. Bilbao no es cualquier cosa.

-¿Qué supone disparar en la Aste Nagusia?

Participar en la Semana Grande de Bilbao es una responsabilidad porque no puedes permitirte fallar.

-¿Y qué les gusta al público?

Yo creo que a los bilbaínos les gusta la potencia. Los años que yo he ido, me gusta juntarme con la gente que ve el espectáculo y escuchar lo que dicen. Estando dentro he visto que les gusta mucho la potencia.

- ¿Y vuestro estilo se ajusta?

- Lo que más predomina en nuestro espectáculo es la variedad. Somos una empresa que intenta mostrar el máximo número de efectos y colores posibles y vamos a utilizar el 95% del catálogo que tenemos. También, normalmente apostamos por ritmos bastante altos, y por un principio más mediterráneo con truenos y un final también mediterráneo. Durante el resto del espectáculo mostraremos toda la variedad e intentaremos que la gente se divierta.

Y dentro de esa variedad ¿cuántos conjuntos y qué colores predominarán?

Alrededor de una veintena. Se verán bastantes colores dorados y los rojos.

-¿Cómo ha sido la preparación del disparo?

- La preparación parte del diseño, un guión que distribuye los productos de la manera más eficiente en cuanto a cantidad y variedad. Suele llevar 3 o 4 días y participamos 6 o 8 personas divididos por equipos. El diseño lo realiza una única persona, pero siempre cuento con la colaboración de otros trabajadores a los que recurre para pedir una segunda opinión.

-¿Cuál es vuestro será vuestra sorpresa?

Siempre hay algún material que nosotros preparamos en exclusiva y es probable que no vean nada parecido el resto de las noches, pero no está basado en novedades. No hay ninguna cosa muy experimental, en Bilbao vamos a ir a lo seguro e intentaremos llegar a ellos a través de la potencia.

-¿Se ven como ganadores del campeonato?

- Esto es como un partido de fútbol. Nosotros salimos a ganar, aunque el resultado del concurso depende de muchísimos factores. Una buena noche de clima, que todo funcione bien, lograr involucrar al público desde el primer momento... Además el jurado que también es subjetivo. Aun así, vamos con mucha ilusión, ganas de hacerlo bien y de estar cerca de ganarlo o hacerlo y esperemos que al público le guste.