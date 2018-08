Llamamiento a una Aste Nagusia «libre de agresiones» en la puesta de largo de la txupinera y el pregonero Presentación oficial de Saioa Domínguez y Zorion Egileor que encarnarán el papel de Txupinera y Pregonero durante Aste Nagusia. La comparsera Saioa Domínguez y el locutor Zorion Egileor estrenan los característicos uniformes que lucirán durante los nueve días de fiestas JULIO ARRIETA Bilbao Jueves, 9 agosto 2018, 13:37

En plena cuenta atrás para el txupinazo que dará inicio a la Aste Nagusia 2018 sus dos principales concelebrantes, la txupinera y el pregonero, han hecho su primera aparición pública esta mañana en el Ayuntamiento de Bilbao. Saioa Domínguez y Zorion Egileor han estrenado sus característicos uniformes de gala, ella de rojo y con txapela, él de amarillo y con bicornio, que lucirán durante los nueve días de fiestas.

Itziar Urtasun, concejala de Fiestas, y Haizea Goitiz, de Bilboko Konpartsak, han hecho las funciones de maestras de ceremonias en la presentación, en la que ambas han llamado a celebrar una fiestas «participativas y populares» y, sobre todo, «libres de cualquier tipo de agresión». También han reclamado un lanzamiento del Txupin «limpio. La harina y los huevos no son una tradición en Bilbao».

El pregonero de la Aste Nagusia 2018 es Zorion Egileor, actor, compositor y locutor de Herri Irratia - Radio Popular. «Voy a dejar la escritura del pregón para el final», ha avanzado. «Porque lo llevaré escrito, que si no me lío a contar historias y no acabamos nunca», ha bromeado. Eguileor fue pionero de las fiestas de Bilbao, que este año celebran su 40 cumpleaños. En su caso, 41. Porque fue el impulsor de una celebración-manifestación improvisada que se llevó a cabo un jueves de agosto de 1977, el año previo a la primera Aste Nagusia. Como ha rememorado, «antes no había unas fiestas reales. Como soy de pueblo, me llamaba la atención que en las capitales no hubiera unas fiestas con sus pasacalles, bailes y actividades populares». Así que hizo un llamamiento improvisado a una manifestación para reclamar a las autoridades correspondientes, «que no se sabía muy bien quiénes eran», unas fiestas de Bilbao «populares de verdad». Reunió a 5.000 personas. «Niños, grandes, pequeños, madres... ikurriñas, banderas del Athletic, txistularis». Un desfile que partió de Henao para bajar por la Palanca hasta la Plaza Nueva, bajo la asombrosa protección de «unos grises enormes que había enviado el Gobierno civil». Aquel pasacalles- manifestación fue el disparadero del proceso que acabaría por traer la primera Aste Nagusia y «el modelo de fiestas que tenemos ahora y que celebramos».

La txupinera, Saioa Domínguez, aún no había nacido cuando ocurrió todo esto, pero tiene un notable recorrido en la Aste Nagusia. Forma parte de la comparsa Aixeberri desde hace 18 años. Domínguez es doctora en Bioquímica y trabaja en la investigación contra el cáncer. Ella será la encargada de lanzar desde el balcón del Teatro Arriaga el txupin que dará inicio a la Semana Grande bilbaína, que se celebrará del 18 al 26 de agosto. «Para mí es un honor, y más este año que celebramos el 40 aniversario del modelo popular de las fiestas, a las que llamo a participar a todo el mundo».