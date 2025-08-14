El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbao pide ser «cuidadosos» a los ciudadanos: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Presentan el dispositivo de seguridad para las fiestas

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:33

El Ayuntamiento de Bilbao recomienda ser «cuidadosas» a las personas que acudan a la ciudad a disfrutar de la Aste Nagusia. «Sabemos que los amigos ... de lo ajeno hacen su agosto estos días», ha advertido Amaia Arregi. La concejala de Seguridad ha presentado este jueves el dispositivo diseñado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco para que las fiestas sean lo más cívicas posibles. Unos días durante los que el 90% de llos cerca de 850 agentes de la plantilla de la Policía Municipal estará operativa. A ellos se sumará un número significativo de ertzainas en las calles para intentar prevenir los delitos y actuar con rapidez en caso de que estos hechos se produzcan.

