Bilbao pide ser «cuidadosos» a los ciudadanos: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

El Ayuntamiento de Bilbao recomienda ser «cuidadosas» a las personas que acudan a la ciudad a disfrutar de la Aste Nagusia. «Sabemos que los amigos ... de lo ajeno hacen su agosto estos días», ha advertido Amaia Arregi. La concejala de Seguridad ha presentado este jueves el dispositivo diseñado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco para que las fiestas sean lo más cívicas posibles. Unos días durante los que el 90% de llos cerca de 850 agentes de la plantilla de la Policía Municipal estará operativa. A ellos se sumará un número significativo de ertzainas en las calles para intentar prevenir los delitos y actuar con rapidez en caso de que estos hechos se produzcan.

El pasado año (sin contar las cifras de la última jornada) se registraron un total de 1.171 denuncias durante la Aste Nagusia, una cifra un 14% menor que la registrada durante el mismo periodo del año anterior. La mayor (el 72%) fueron por hurtos, sobre todo de móviles y carteras. Es por ello que Arregi ha trasladado una serie de consejos a la ciudadanía que acuda la próxima semana a Bilbao. «Seamos cuidadosos con nuestras pertenencias. Llevemos las carteras en los bolsillos delanteros y que no se nos vea la mitad del móvil fuera del bolsillo del pantalón. Las mochilas es también mejor llevarlas por delante», ha recomendado.

El dispositivo policial incluye el refuerzo de la presencia policial en aquellos puntos en los que se da una mayor concentración de personas. El Arenal, Casco Viejo, Plaza Circular, Doña Casilda, Abandoibarra, Parque Europa, Campo Volantín, Parque Europa o la zona de las barracas serán algunos de los lugares en los que habrá agentes uniformados o de paisano durante prácticamente las 24 horas del día.

Evitar y actuar con rapidez frente a las agresiones machistas será otro de los campos en los que va a incidir el dispositivo de seguridad diseñado para este año. Para ello habrá policías dentro del recinto festivo pendientes de este tipo de actitudes para cortarlas en cuanto se produzcan. La policía se apoyará en la videovigilancia en aquellos casos en los que sea necesario.

El pasado año se denunciaron nueve delitos contra la libertad sexual, en su mayoría por tocamientos, durante las fiestas ante la Policía Municipal (no se incluyen los recogidos por la Ertzaintza). Y aunque, en volumen total, su número sea bajo, Arregi ha recalcado que este es un tema que preocupa a los responsables municipales. «Su gravedad exige una respuesta firme, transversal y sostenida en el tiempo, más allá de lo puramente policial», ha ahondado.

La edil ha indicado que el Ayuntamiento va a volver a habilitar durante estos días un servicio específico de atención presencial en la comisaría situada en la Casa Consistorial (la más próxima al recinto festivo) para realizar allí una primera acogida a las víctimas de la violencia machista en sus diferentes manifestaciones. Su horario será de 22 a 06 horas.

Arregi ha recalcado que las fiestas de Bilbao «son y deben seguir siendo un ejemplo de convivencia». Es por ello que ha animado a vivirlas con «respecto». «La seguridad no es solo vigilancia, es una manera de entender la convivencia desde el respeto».

También se reforzarán los controles viales. Hay más de 40 programados en diferentes puntos de la ciudad para detectar a posibles conductores que estén circulando bajo los efectos del alcohol o las drogas. El pasado año se contabilizaron 26 accidentes de tráfico durante la Aste Nagusia, en los que 18 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. En total hubo 15 siniestros con daños materiales, 9 colisiones con heridos y 2 atropellos.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el consumo de alcohol y drogas está directamente relacionado con una mayor siniestrabilidad en la carretera.

Comida guardada en alcantarillas

Otro aspecto que preocupa mucho a los responsables municipales es el de la venta ambulante de comida. El pasado año los agentes municipales decomisaron unos 100 kilos de alimentos sin ningún tipo de control sanitario que estaban siendo vendidos a las personas que habían acudido a las fiestas.

Parte de esta comida había sido guardada en espacios que no reunían, ni de lejos, las condiciones mínimas de conservación. Alguna en vehículos a altas temperaturas. Pero es que incluso «hemos llegado a encontrar comida guardada en alcantarillas» que luego se iba a vender a los asistentes, ha alertado Arregi.

Arregi ha insistido en la importancia de no comprar alimentos en estos puestos de comida ambulante que pueden aparecer durante la Aste Nagusia.