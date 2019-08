Bilbao moviliza a un 20% más de policías para velar por la seguridad en Aste Nagusia Presentación del operativo de seguridad para las fiestas de Bilbao. / Jordi Alemany Habrá también más videovigilancia y más control fuera del espacio festivo para evitar agresiones sexuales de vuelta a casa LUIS LÓPEZ Lunes, 12 agosto 2019, 14:13

En el Ayuntamiento saben muy bien que la principal preocupación de los bilbaínos es la seguridad porque lo dicen las propias encuestas municipales. Y si hay un momento del año en el que la ciudad se pone a prueba en esta materia, es la Aste Nagusia. Así que las autoridades no quieren sustos. Para evitarlos en la medida de los posible, el operativo que han preparado conjuntamente Policía Municipal y Ertzaintza de cara a la edición de este año (que arranca el sábado) contempla un 20% más de efectivos que en 2018. Además, supone un 90% más que hace dos años. ¿Cuántos agentes son? Como siempre, los responsables municipales han rechazado dar la cifra porque, según su forma de ver las cosas, supone dar pistas a quienes perciben la Semana Grande como una oportunidad para meter la mano en bolsillos ajenos.

Hay que tener en cuenta que estamos en un momento especialmente peliagudo. El creciente atractivo de Bilbao como foco turístico, y el hecho de que la Aste Nagusia se haya consolidado como una de las celebraciones más concurridas a nivel nacional, atrae a un buen número de grupos de carteristas, oportunistas o delincuentes en general que quieren aprovecharse del ecosistema propicio que les ofrecen las multitudes febriles. Además, con el fin de ETA, ya no estamos en una ciudad repleta de fuerzas de seguridad que antaño servían como elemento disuasorio.

¿Cómo es que se han incrementado tanto el número de efectivos? En la pasada edición, la de 2018, se produjo el punto de inflexión, explican fuentes municipales, porque se llegó a un acuerdo con los sindicatos policiales para que los agentes no se pidiesen las vacaciones, como solía ser habitual, en estas fechas. Así que hubo muchos más efectivos. Ahora, hay un aumento adicional del 20% propiciado, en buena medida, por la entrada en la Guardia Urbana de un centenar de agentes nuevos (mañana recibirán sus placas) que pasarán su prueba de fuego en plena Semana Grande.

El operativo fue presentado esta mañana por la concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, que estuvo acompañada por el director del área, Adolfo Alustiza, y el director de Protección Civil, Andoni Oleagordia. Además de más agentes en la calle, se intensificará la videovigilancia en el recinto festivo –no se ofrecen datos sobre el número de cámaras ni su ubicación– y se prestará especial atención a la lucha contra las agresiones sexuales. Este es un clásico de fiestas, y este año, tras la violación grupal del parque Etxebarria, los ánimos están aún más caldeados. Por eso, los agentes (que patrullarán de uniforme, pero también de paisano, en proporciones que no se quisieron avanzar) prestarán especial atención a las afueras del recinto festivo, donde se reforzará el operativo, ya que «la gran mayoría de las agresiones se producen cuando se vuelve a casa» y ahora «tenemos suficiente personal».

La concejala Arregi animó a utilizar la aplicación móvil 'AgreStop', que lleva operativa más de un año, y que facilita enviar una alerta a la Policía cuando una persona se siente amenazada. Durante el último ejercicio se han recibido 298 alertas, pero sólo dos fueron reales (el resto se trató de falsas alarmas o experimentos de los usuarios), y en una se procedió a una detención.

Desde el Ayuntamiento no se ha hecho demasiado caso al llamamiento de Bilboko Konpartsak en el sentido de reducir la presencia policial en el recinto festivo porque, a juicio del colectivo festivo, tienen una imagen gris que no favorece el buen ambiente. «La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento, no es negociable», dijo, tajante, la concejal. Además, recordó que «el 81,6% de la ciudadanía de Bilbao ve como positivo que haya más efectivos en la calle, frente a un 5% que lo ve como negativo».

El resto del operativo de seguridad es bastante parecido al de años anteriores: la oficina de objetos perdidos estará en los bajos del Ayuntamiento para facilitar la devolución lo antes posible, se reforzarán los controles de alcoholemia tanto dentro de la ciudad (habrá 30 controles en distintos puntos) como en los accesos. Además, habrá asistencia médica permanente en los bajos de la estación de Abando, en el parque Etxebarria, y se desplazarán ambulancias a las zonas de conciertos. Como cada año, se recomienda prudencia y evitar ciertas prácticas como lanzarse a la ría por el peligro que conlleva.

Durante los nueve días que se prolongue la Aste Nagusia se prevé que la disfrutarán 1,5 millones de personas.