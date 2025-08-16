Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia Los seguidores de esta alternativa de ocio tendrán varias opciones para disfrutar de las fiestas de una manera diferente

Marina León Sábado, 16 de agosto 2025, 00:41 Comenta Compartir

La moda del tardeo se ha instalado en Bilbao. A lo largo del año son varios los bares y discotecas que ofrecen esta alternativa al ocio nocturno para aquellos que prefieren empezar la fiesta a eso de las siete de la tarde y no trasnochar demasiado.

Con el arranque de Aste Nagusia este sábado -que se alargará hasta el 24 de agosto-, hoteles y empresas especializadas en esta tendencia han preparado también una programación especial en diferentes puntos de la capital vizcaína.

Muelle Marzana, 12 y 14. Medikopa y Rivanostra

La coctelería Medikopa y Rivanostra, que abrió sus puertas hace poco más de un mes, tendrán tardeo durante toda la Semana Grande. Los hermanos Erik y Ander Revuelta, al frente de los dos locales, han organizado distintos eventos para estos días. Ubicados en el muelle Marzana, con vistas al Mercado de la Ribera, ambos bares comenzarán con la fiesta a las 16.00 horas y terminarán a las cuatro de la mañana.

Tinglados de El Arenal 'La Pinpi' estrena tardeo

Tras anunciar su oferta musical para la Semana Grande, 'La Pinpi' llega con más novedades. Según comparten en sus redes sociales, amenizarán las fiestas con 'Los tardeos de La Pinpi'. «Desde las 18.00 horas te esperamos con todo nuestro ambiente canalla y rodeados de purpurina», anuncian desde la popular txosna, ubicada en los tinglados de El Arenal.

Mazarredo, 61. The Artist Hotel

Ampliar

Desde el 16 al 24 de agosto el hotel The Artis ofrecerá uno de los tardeos con mejores vistas de la ciudad. Con motivo de la Semana Grande han preparado una programación especial en su terraza. Habrá también menú tardeo con tapas gourmet y cócteles premium.

Megatardeo en la Txosna Albia

Ampliar

Salseo, una de las empresas que organiza tardeos en Bilbao y Cantabria, ha preparado un 'megatardeo' el 18 de agosto en las txosnas de Albia. Será de 19.00 a 01.00 horas y la música correrá a cargo de Mister Kul, Cris e !Ban Bross.

Megatardeo en Gogorregi

Ampliar

La txosna Gogorregi ha dado a conocer su programa de actividades para Aste Nagusia. Los días 18 y 22 de agosto habrá tardeo, organizado también por Salseo. Ambos días los bilbaínos están invitados a disfrutar de la fiesta entre las 17.00 y las 22.30 horas con Dj: Blessive + Cemi.