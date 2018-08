Aste Nagusia: Asuntos exteriores

Me preocupa el extranjero. No todo, claro. Eso sería preocuparme demasiado. Me preocupa el extranjero de Bilbao. ¿San Sebastián? No, no me refiero a eso. Me refiero a los extranjeros que se ven estos días por la ciudad. Los turistas, con sus cámaras de fotos y sus planos desplegables. Mi preocupación tiene que ver con si alguien se lo advirtió. En la agencia de viajes, por ejemplo: «Y esta semana de aquí Bilbao cambia el vanguardismo por el surrealismo. Para hacerse una idea, piensen que todo solía comenzar con el alcalde trepando a un elefante. Hasta que empezaron a quejarse los elefantes».

Ojalá los turistas estén al tanto y sean gente partidaria de los viajes extremos. Esa gente que merece lo que les pase. Himalayismo, safaris, fiestas de Bilbao... Allá cada cual con sus seguros de vida a todo riesgo. Pero sospecho que a muchos extranjeros la Semana Grande les pilla por sorpresa. Ellos venían por lo del efecto Guggenheim y la metrópoli de titanio, también quizá por lo de la gastronomía milenaria y la elegancia anglófila. Y al salir del hotel se encuentran a un montón de gente con gafas de sol gigantes y sombreros mexicanos cocinando en plena calle recetas veganas de patatas en salsa verde.

Es entonces cuando yo tengo ganas de acercarme al turista y explicárselo: «Tranquilos, la civilización occidental no ha colapsado mientras ustedes se registraban y dejaban las cosas en el hotel». Pero tampoco es cuestión de ir por la calle abordando desconocidos. Y luego está lo del idioma. ¿Cómo explicar en otro idioma lo que uno apenas consigue explicarse a sí mismo, y no ya en su idioma materno, sino en su idioma íntimo? La ortodoxia exenta de cualquier atisbo irónico que distingue la decoración de buena parte de las txosnas, sin ir más lejos.

Para lo de tranquilizar turistas, este año se precisan conocimientos de italiano. Es más una sensación que un dato, pero Bilbao está lleno de italianos. Yo imagino que las fiestas les atraen porque les recuerda todo mucho a Pompeya justo cuando lo del Vesubio. Sobre todo, por las noches. Ayer, grupos de italianos asistían estupefactos a la secuencia matinal que conectó el concierto de la banda municipal en el Arenal, los volatines del teatro callejero en la plaza del Arriaga y la multitudinaria manifestación de los pensionistas por la Gran Vía. «Rivoluzione, amici», tuve que explicarle a una pareja transalpina que parecía a punto de llamar a la embajada. «Ma non troppo».