La Aste Nagusia recupera la magia del grupo Parchís

Mikel Losada encabeza un elenco que devuelve a la actualidad a un grupo infantil que triunfó hace tres décadas antes de caer en el olvido

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 12 de agosto 2025, 01:08

En el casting de 'Confeti. El regreso' suenan canciones de Camilo Sesto, Sonia y Selena, Los Héroes del Silencio y el 'Vete', de los Amaya', ... pero también temas modernos, como el primer gran éxito de Quevedo, 'Quédate'. Todos los aspirantes cantan rematadamente mal, pero conmueven por las ganas que le echan. Desde Mikel Losada a Leire Orbe, Josu Angulo Anthonisen, Leire Ucha, Aratxo Angulo e Iñaki Urrutia. Nadie se salva de la quema.

