La Aste Nagusia recupera la magia del grupo Parchís

En el casting de 'Confeti. El regreso' suenan canciones de Camilo Sesto, Sonia y Selena, Los Héroes del Silencio y el 'Vete', de los Amaya', ... pero también temas modernos, como el primer gran éxito de Quevedo, 'Quédate'. Todos los aspirantes cantan rematadamente mal, pero conmueven por las ganas que le echan. Desde Mikel Losada a Leire Orbe, Josu Angulo Anthonisen, Leire Ucha, Aratxo Angulo e Iñaki Urrutia. Nadie se salva de la quema.

En realidad, la comedia escrita y dirigida por el actor Diego Pérez Retes, que también actúa (aunque a través de vídeo), sirve de tapadera para devolver a la actualidad a un «antiguo cuarteto musical infantil» que arrasó tres décadas atrás, pero que el éxito les acabó devorando hasta convertirles en juguete rotos que nunca más volvieron a retomar la senda del triunfo.

Cuando las modas cambiaron, «los egos y las envidias afloraron y aquellos adorables niños dejaron de serlo y el público se fue olvidando poco a poco de ellos», explican responsables de la pieza. Sin embargo, «un trágico suceso» trastocará toda la escena musical cuando los exmiembros de la banda tengan que «volver a verse las caras».

Aunque en ningún momento se concreta el nombre del famoso grupo que vivió momentos de gloria y vendió millones de discos, todas las miradas conducen a Parchís, formación que irrumpió en 1979 y pasó página en 1992.

El montaje, creado en colaboración con la compañía La Mapatxa, incluye un par de canciones originales, que han corrido a cargo de Adrián García de los Ojos. En las redes sociales ya circula el videoclip 'Supéralo', el «supuesto» hit de los Confeti en los años 90, donde se puede ver a los niños y niñas que integraban la banda en aquella época. Un ejercicio de nostalgia que puede convertirse en uno de los bombazos de la Aste Nagusia, según lo visto ayer en el pase que ofrecieron ¿los nuevos Parchís? Al tiempo.