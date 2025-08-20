El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Miguel Rotaeche, Carmen Aguirre, Jorge Ortiz de Urbina, Isabel Lipperheide, Tristán y Luis Lezama Leguizamón y Juan Salazar. Maika Salguero
La Mirilla de los toros

Ahora sí arranca la feria

Los toreros Damián Castaño, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo se enfrentaron ayer a seis morlacos de Dolores Aguirre en la primera corrida de la semana

Leire Pérez

Leire Pérez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:35

Después del tímido arranque del lunes con una novillada picada, ayer los aficionados a la tauromaquia disfrutaron de seis imponentes morlacos de la ganadería de Dolores Aguirre. El cielo encapotado frenó la asistencia y los diestros Damián Castaño, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo saltaron al ruedo ante unos tendidos bastante despoblados.

En la entrada al coso se concentraron antes de la corrida los familiares de Colombo, Carolina, Carmen, Odalys y Álvaro Moros, junto a Antonio Briceño. También asistieron Daniela, Carmen Sofía y Ana Tabernero, familia del torero salmantino 'Chanito' y Fernanda Álvarez. No se perdieron la primera corrida de esta feria, la más corta de los últimos años con solo seis eventos Jon Bilbao, administrador de la plaza, Carlos García, subdelegado del Gobierno en Bizkaia y Kepa Odriozola, concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Andoni Rekagorri, Almudena Torres, Matías González, el presidente de la plaza de toros, Alicia Martínez, la 'pañoletera', Rafael Ferrer, vocal del Club Cocherito y Marcelino Gorbeña. Luis Alonso, Eloísa Gamero, Patxi Escolano, Daniel Posado, su hija Valentina y Berta Escobal,Victor Ayala, Venceslao Cavia, Fernando Vicaria y Ana Fernández, Javier López y Sonia Gómez, junto a su hijo, Aymeric López, y la familia formada por Juan Mari Odriozola y sus hijos Unai y Beñat, tampoco se perdieron la cita.

En los tendidos estuvieron José Miguel Rotaeche, Carmen Aguirre, Jorge Ortiz de Urbina, Isabel Lipperheide (al frente de la ganadería protagonista de la jornada), Tristán y Luis Lezama Leguizamón y Juan Salazar. Asimismo acudieron al coso José María Artola, María Icaza, Pilar Urizar, Guillermo Cruzat, Jaime Real de Asua, Teresa Ampuero, Rafaela Castellanos. Jesús Exposito, Marian López, Javier Nebrera, José Domingo Ampuero, Ramón García, Francisco González, Iñigo Álvarez, Pedro Lacalle, Mari Carmen Etxebarria, Yolanda Macías, María Ángeles Vaquero, Julia Vaquero, Ainhoa Bolsico y los hermanos Julio y Ana Audicana. En el burladero estaban además Fernando Muniain, Nuria Goñi, Pilar Porto y Ángel Muñoyerro.

