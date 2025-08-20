El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bilbao disfrutó del tecno más atrevido en el emplazamiento histórico de la grúa Carola Unai Borda

Un baile con Carola

Alin Blanco

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:24

Bilbao me ha hecho sentir vieja. Es imposible seguirle el ritmo. Este lunes no tuve más remedio que lucir en mi oficina la misma camisa ... de flores que utilizo desde hace tres días, sudada y a falta de un botón. Son las noches que llevo sin pasar por casa, acogida por mis amigos con hogares más cercanos a la movida. Ayer llovió y no tenía con qué cubrirme. Un pantalón corto y unas zapatillas sucias han sido mi uniforme para estos últimos días de bochorno y muchedumbre. Un abanico y un spray de agua, mis armas. ¿Cómo hacen los vizcaínos para seguir al pie del cañón?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  6. 6 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  7. 7

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  8. 8 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un baile con Carola

Un baile con Carola