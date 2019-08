Aburto pide «disfrutar de unas fiestas en igualdad y libertad» Aburto posa durante el acto con miembros de Bilboko Kontpartsak y de la Asociación de Comerciantes y Hostelería de Bilbao. / Efe La polémica campaña por el uso de una coma hace hincapié en que la mujer es quien tiene la última palabra. «Las mujeres siempre tienen derecho a cambiar de opinión sin miedo», advierte el alcalde de Bilbao PELLO ZUPIRIA Miércoles, 14 agosto 2019, 13:22

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presentado este miércoles por la mañana la nueva campaña de prevención y sensibilización ante agresiones sexistas para la Aste Nagusia. Lo que prentende es que los ciudadanos disfruten las fiestas con respeto y en igualdad. Por ello, el jeltzale considera necesario mostrar un rotundo rechazo a las agresiones y a los agresores. En su opinión, en Bilbao «se habla alto y claro» en lo que se refiere a ataques de este tipo. «Decimos no a las agresiones sexistas, homófobas o a las que van en contra de las identidades de género. Nos dan asco», ha resaltado.

La nueva campaña pretende ir más allá del lema «No es no», y pone el foco en el silencio y en la importancia del consentimiento, de modo que el eslogan que se podrá ver durante toda la Aste Nagusia sera «El silencio, no es un sí». «Queremos sumar nuevos lemas para sensibilizar a la ciudadanía. No creemos en las libres interpretaciones del silencio, y cuando alguien cruza la línea, lo decimos claramente: abuso, agresión o violación», ha manifestado.

La iniciativa municipal, que cuenta con el apoyo de Bilboko Konpartsak y de Asociaciones de Comerciantes y Hostelería, tiene un triple objetivo: impulsar el empoderamiento de las mujeres, apelar a la responsabilidad activa de los hombres y fomentar un cambio de actitud en toda la sociedad. Aburto ha querido dirigirse a los varones y ha recordado que «sólo un sí es sí», es decir, que otras interpretaciones no tienen cabida ni justificación. También ha recordado que las chicas «siempre tienen derecho a cambiar de opinión sin miedo y a elegir qué quieren hacer y cuándo lo quieren hacer». Por último, ha hecho un llamamiento a los ciudadnos y ha pedido que «nos impliquemos todos activamente, es necesario un cambio de actitud para que se castigue con firmeza a los cobardes que abusan de las mujeres por su condición sexual».

La polémica coma

La Concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, también ha querido aprovechar la ocasión para aclarar la «polémica coma» del eslogan (que aparece en la cartelería, aunque no en la nota de prensa difundida este miércoles). «No conocemos ninguna campaña de este tipo. Aporta un nuevo elemento, el silencio, y se puede decir que es una las primeras del Estado con este mensaje. El objetivo de la coma ha sido en todo momento enfatizar con una pausa la importancia del silencio. En el diseño se ha usado incluso otro color para resaltar ese aspecto. El tema es dar la importancia al consentimiento y que todos estemos juntos en los que eso significa. No es un mensaje para educar a las mujeres, es un mensaje a la sociedad», ha explicado.

Según ha informado la concejala, los lemas de la campaña se han traducido por primera vez al inglés y al francés, «para así alcanzar la compresión del conjunto de las personas que visitan Bilbao durante estos días de fiesta». El Arenal acogerá un punto de información donde se repartirán guías en cuatro idiomas, chapas y tarjetas, que también estarán al alcance de la ciudadanía en diferentes comercios y locales hosteleros. Los folletos indicarán qué son las agresiones sexistas y dará a conocer los recursos para prevenir y actuar ante las agresiones, con recomendaciones dirigidas tanto para chicas como para chicos.

Por otro lado, Itziar Martínez de Bilboko Konpartsak ha puesto en valor el trabajo que han hecho la organización durante años para construir un espacio libre de agresiones, que cuenta además con un protocolo de respuesta en caso de tener constancia de algún ataque de este tipo.