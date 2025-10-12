Yusi, jugador del Alavés: «Siempre agradeceré a mi madre los kilómetros y horas en transporte público» El lateral albiazul repasa su viaje desde las primeras patadas al balón hasta su debut en Primera con el Glorioso

Cuenta Yusi Enríquez Lekhedim (Madrid, 2005) que cuando tenía tan solo cuatro años se sentaba frente al televisor a devorar partidos de fútbol. Celebraba los goles y sufría cada derrota. Pero sobre todo, soñaba con llegar algún día a ser uno de esos 22 protagonistas. Dieciséis años después, aquel niño ha conseguido traspasar la pantalla para convertirse en referente de otros chavales. Lo hizo el 16 de agosto, en la agónica victoria ante el Levante (2-1). Coudet dio entrada a Yusi en los minutos finales. «Debutar en Primera es algo muy grande. Fue un momento muy especial, además en Mendizorroza. Vi a mi familia ilusionada, emocionada», confiesa el lateral albiazul.

Desde entonces, su protagonismo ha crecido en los esquemas del técnico argentino: ha jugado los últimos cuatro partidos, dos de ellos como titular. Suma minutos y sobre todo gana en confianza. Cabe recordar que es el jugador más joven de la plantilla. El pasado martes cumplió 20 años. Por poner su edad en perspectiva: «Acabo de terminar un grado superior de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva», comenta el protagonista. En su otra faceta, la futbolística, cuenta también con mentores dentro del vestuario albiazul. «Desde el primer día Toni Martínez me acogió muy bien, también Maras, Mariano... Aunque me saquen cierta edad me han acogido y me están enseñando».

«Me dejaré la piel por este escudo», confiesa el lateral albiazul en un vídeo publicado por el club. Porque no sólo está cumpliendo su sueño, también siente la necesidad de agradecer a sus padres el sacrifico que hicieron por él, pese a que no les gustaba el fútbol. Hay que rebobinar varios años para conocer la historia que se esconde detrás de esas botas. «Desde que tengo memoria, mi vida ha girado entorno a un balón». Del pasillo de casa al terreno de juego del fútbol de calle, la academia que ha forjado a los mejores jugadores. Esa en la que a veces se usaba los jerseys como portería y cualquier objeto era bueno para tratar de marcar gol.

Un parque de Ariznabarra sirve de escenario para describir su infancia. Campos de futbito en los que pasó infinitas horas. «Es donde me he criado», señala. Y donde ya empezó a despuntar. El San Fernando de Henares fue su primer equipo, el punto de partido de una maratoniana aventura que le llevó por el Rayo Vallecano, Moratalaz y Getafe, antes de entrar en la 'Fábrica' del Real Madrid. «Es un camino que miro atrás y me gustaría volver a recorrer», reconoce. Porque el fútbol premió el sacrifricio.

La cena que lo cambió todo

Llegar hasta la 'estación' del conjunto merengue fue un viaje muy largo. «Hice muchos kilómetros y horas de transporte público con mi madre. Es algo que siempre se lo agradeceré». Y que se lo devolvió de la mano del fútbol. «Decidí jugar con Marruecos en agradecimiento a mi madre por todo lo que ha hecho por mí». Ejemplos que explican lo que significa la familia para Yusi. «De mi padre he sacado esa capacidad de esfuerzo, autoexigencia y perfeccionismo. Y de mi madre el carácter impulsivo, competitivo...».

Su llegada a Vitoria le obligó a hacer la maleta y alejarse de su familia. «Salir del entorno en el que me he criado no es fácil. Al principio asusta, pero es otra etapa más del camino». Un paso del que no se arrepiente. Y que se forjó en una noche de mesa y mantel. «Fue una cena con Sergio Fernández en Majadahonda. Siempre estaré agradecido. Lo que me hizo decantarme por el Alavés fue lo cercano de Sergio explicando todo», comentó Yusi el día de su presentación. Todo antes de enfundarse la camiseta del Alavés y cumplir su sueño de debutar en Primera. «En los partidos, siempre beso el colgante de mi abuela. Tiene una letra en árabe. Lo llevo para sentir a la familia cerca, protegiéndome». Esa mirada al pasado para tomar impulso.

