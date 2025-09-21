El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Chacho da instrucciones frente al Sevilla. IGOR MARTÍN

Yusi y Abde refrescan la banda izquierda de Coudet

El papel de ambos ante el Sevilla, unido a otro irregular duelo de Aleñá y Diarra, abre el abanico de opciones de Coudet

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:37

La banda izquierda es la zona más inestable del Alavés. La configuración veraniega diseñó un equipo en la zurda con dos laterales -Parada y Yusi-, ... dos comodines defensivos -Diarra y Jonny-, un extremo puro -Abde- y dos mediapuntas -Aleñá y Denis Suárez- capaces de desenvolverse en los costados. Una mezcla que decanta continuamente a los albiazules hacia una banda derecha en la que Carlos Vicente es un foco incansable de desborde, dejando la izquierda como banco de pruebas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  2. 2

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  3. 3 Asados de cabrito, cordero y cochinillo en Castro Urdiales
  4. 4 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  5. 5

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  6. 6

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  7. 7

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  8. 8

    El nuevo Mr. Marvelous se vuelve golfo
  9. 9

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  10. 10

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Yusi y Abde refrescan la banda izquierda de Coudet

Yusi y Abde refrescan la banda izquierda de Coudet