Yusi y Abde refrescan la banda izquierda de Coudet

La banda izquierda es la zona más inestable del Alavés. La configuración veraniega diseñó un equipo en la zurda con dos laterales -Parada y Yusi-, ... dos comodines defensivos -Diarra y Jonny-, un extremo puro -Abde- y dos mediapuntas -Aleñá y Denis Suárez- capaces de desenvolverse en los costados. Una mezcla que decanta continuamente a los albiazules hacia una banda derecha en la que Carlos Vicente es un foco incansable de desborde, dejando la izquierda como banco de pruebas.

«Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para poder tener la misma profundidad por los dos lados», resumió al inicio del curso Eduardo Coudet. Un análisis que completó Sergio Fernández al apuntar que «la profundidad nos la van a dar los laterales». Sin embargo, el Alavés no ha encontrado con regularidad ni el filo ni la seguridad en la zurda en las primeras cinco jornadas. En el lateral izquierdo, ni Parada destacó saliendo de inicio frente a Levante y Betis ni Diarra ante Atlético, Athletic y Sevilla. Y por delante, Aleñá, reubicado en la banda con rol de creador, ha sido inamovible, utilizando a Abde únicamente como recurso de emergencia.

Yusi había sido un elemento residual -apenas disputó el tiempo añadido frente al Levante- hasta este sábado, cuando tuvo más de 20 minutos ante el Sevilla. «Está teniendo un gran crecimiento. No ha jugado hasta ahora pero, por cómo está evolucionando y entrenando, en cualquier momento lo vamos a necesitar y va a tener la opción de jugar», avisó en la previa el Chacho, «contento» con el desempeño en Ibaia del lateral izquierdo de 19 años. Su momento llegó frente a los hispalenses en el minuto 72 después del enésimo desajuste en la zurda que terminó en el 1-2 de Alexis Sánchez. Un contexto exigente en el que Yusi se sumergió en el partido acompañado por Abde unos metros más adelante.

Dosificar a Yusi

Coudet revolucionó la banda izquierda. Y, a pesar de la derrota, la prueba fue positiva para el argentino. «Por características, el futbolista que tenemos más profundo por la zurda, de atrás hacia adelante, es Yusi. Ingresó muy bien en el partido», señaló el entrenador babazorro. El joven internacional marroquí, al que el cuerpo técnico ha querido dar entrada paulatinamente en el equipo después de llegar desde el Real Madrid por 3 millones de euros y sin kilómetros en Primera, mostró sus cualidades en medio de la tormenta. Le faltó atrevimiento en sus primeras acciones pero después subió con determinación, ensanchando el campo. El Alavés tuvo, por primera vez, un elemento ofensivo y de desborde en el lateral zurdo, con Abde como extremo yéndose más al centro. Y ninguno desentonó atrás.

Ampliar

Los vitorianos terminaron con cuatro perfiles clásicos en las bandas. Otra vuelta de tuerca al dibujo del Chacho. «En San Mamés no pensábamos que nos faltaba profundidad por ningún lado. Los resultados condicionan», reflexionó Coudet, que habló de «compensar» el equipo con diferentes roles en los costados. Sin embargo, el fútbol mostrado por Yusi y Abde tras salir desde el banquillo frente al Sevilla les lleva a opositar a la titularidad en una semana en la que visitarán a Getafe (miércoles, 19.00 horas) y Mallorca (sábado, 18.30 horas). «Veremos quiénes son los que mejor están», confesó el técnico.