Voces del alavesismo: «Hay que ir con el cuchillo entre los dientes»

No hay nada en la vida que te regale la felicidad del fútbol. No recuerdo otra alegría más grande que no sea conseguir un éxito. ... Simplemente ganar un partido al final o hacer bien tu trabajo y que te lo reconozcan. Tampoco hay nada que te lo haga pasar tan mal. Pero la liberación y la sensación de que has hecho lo que tenías que hacer es tan grande que al final te deja una satisfacción enorme. Es cierto que si algún año el Deportivo Alavés no nos pone el corazón en un puño también se lo vamos a agradecer. Pero bueno, es sufrir por el éxito. ¿Cuántos equipos de tanta trayectoria están peor?

En Valladolid no va a ser nada fácil. Yo creo que el Alavés tiene que ir con el cuchillo entre los dientes y que se note realmente quién es el que se está jugando más. Pero no estarán solos. Que sea como Mendizorroza en las grandes ocasiones. En casa hay un ambiente muy sano, una conexión brutal cuando terminan los encuentros entre todos. Los chavales sienten y agradecen ese apoyo y el aficionado también reconoce esa nobleza del jugador de fútbol. Esta comunión más terrenal y más de tú a tú hace que todo vaya en la misma dirección y hace sentir a unos mucho más cerca de los otros. Juli Cerdá 2014-2016 «Dependen de sí mismos y de su trabajo» Ampliar Juli celebra un gol con la camiseta albiazul. Rafa Gutiérrez Dependen de sí mismos y de su trabajo. Eso es muy importante. Para el Alavés, el partido contra el Valladolid es su final de Champions, un partido importantísimo. Tienen que salir a morder, que se note quién es el que se juega algo de verdad. Pero hay que seguir peleando, porque los futbolistas del rival se están jugando mucho a nivel personal y también la honorabilidad y el profesionalismo siempre están ahí. En cambio, creo que como el Deportivo Alavés pelea por un objetivo más grande tiene un puntito más de concentración. Ahí se tiene que ver la diferencia. Pero la afición marcará la clave en este encuentro en Valladolid. Que vayan los máximos patateros y patateras posibles, porque eso va a dar un extra al equipo. Una ciudad como Vitoria merece un equipo en Primera. Seguro que les hubiera gustado mantenerse un poco antes, pero hay que ver el lado bueno y que es importante que a falta de dos partidos esté cuatro puntos por encima del descenso. En esta situación, la gente no va a fallar. Siempre que me preguntan en entrevistas por una afición digo la del Glorioso, es el mayor activo que tiene el club. A ver si tenemos fortuna y podemos disfrutar de una temporada más en Primera División. Kepa Arrieta Presidente de la Federación Alavesa de Fútbol «Salvarnos será un éxito para el fútbol alavés» Ampliar Kepa Arrieta, en su despacho de la Federación Alavesa. Igor Martín Está todo en nuestras manos, ahora con un colchón un poco más grande. Pero aún nos queda rematar la faena porque en el fútbol todos sabemos que hasta el último momento todo es posible y hay que dejar las cosas finiquitadas ya en Valladolid. Mantenernos será un éxito deportivo para el club, la ciudad, la provincia y para el fútbol alavés. Partidos como el delValencia tienen mucha tensión, sobre todo por lo emocional, y el equipo hizo un gran encuentro. Fue fruto del buen trabajo que se está haciendo porque defensivamente llevamos unos cuantos partidos buenos, encajando muy poco. Esa confianza y firmeza está siendo clave. Ahora, cuanto antes lo solucionemos todo, mucho mejor. Y lo ideal es no depender de nadie y sacar tu partido. Dependemos de nosotros mismos y nos enfrentamos a alguien que ya no se juega nada. Y ahí hay que demostrarlo sin confianzas.Porque en Vitoria ya nos ganaron y después de esta mala temporada querrán despedirse dándole un buen resultado a sus aficionados. No tenemos que volvernos locos. El equipo siempre ha dado la cara en situaciones difíciles. No se le puede reprochar nada porque lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Pero nos jugamos mantenernos y debemos salir a por los tres puntos en Valladolid. No hay otra. Iñigo Calderón 2007-2009 «Han hecho lo más díficil; ahora toca certificarlo» Ampliar Calderón festeja con Igor Martínez la salvación en Balaídos. El Correo Cuando estás jugándote la permanencia, lo peor de todo es el ruido que hay alrededor. Se habla mucho de lo que tienes que hacer tú, tu rival y cuesta más estar centrado. También el miedo a perder lo que tienes te hace que la cabeza se vaya en ocasiones a otros lados, quitándote energía y tiempo en estar focalizado en el partido, que es lo más importante. Son semanas en las que la intensidad de las emociones es enorme. No duermes, no te alimentas ni te recuperas igual, haciendo que la situación sea complicada para ti y para el equipo con el que te la juegas. Recuerdo que cuando logramos la salvación en Vigo, en la primera parte, nunca me había sentido peor en el césped. Luego, nos sobrepusimos y logramos ganar. En Valladolid, el partido es trampa porque a veces los equipos que no se juegan nada son los que más te pueden sorprender. Cuando estás abajo, casi nunca tienes fortuna. Y el Alavés ha merecido mucho más en muchos encuentros. El entorno y la afición siempre han estado unidos y le han empujado y apoyado. En Pucela se escuchará mucho más a la hinchada albiazul. Ya han hecho lo más complicado y con la victoria ante el Valencia el equipo se ha quitado un peso de encima. Toca certificarlo. Pedro Riesco 1996-1998 «La cohesión ha hecho que mejoren los resultados» Ampliar Pedro Riesco grita tras un gol con el Alavés. El Correo La temporada del Deportivo Alavés, que yo diferenciaría primero en la etapa de Luis García y luego en la de Eduardo Coudet, será buena si al final consiguen la permanencia. Los resultados han estabilizado la situación y, aunque las cuentas son las cuentas, todos saben que con una victoria en Valladolid estarán matemáticamente salvados. Y creo que lo van a terminar consiguiendo. En estas situaciones difíciles, lo fundamental es creer en el entrenador y que el grupo no se divida, porque al final se puede responsabilizar a los delanteros, los medios, los defensas... y eso es lo peor que puede pasar en el seno de un equipo de fútbol. En este aspecto, el vestuario del Alavés es bueno y está unido. Y esa cohesión ha hecho también que los resultados hayan ido a mejor. Una evolución en la que también la afición ha jugado un papel importante. En mi etapa nunca escuché silbidos ni gritos de la grada de Mendizorroza contra el equipo, el entrenador o la directiva. Y la hinchada del Alavés, si por algo se distingue, es por estar siempre incondicionalmente al lado del equipo. La afición albiazul es un factor fundamental para sumar puntos a lo largo de la temporada. También para lograr mantenerse en Primera División.

