Vitamina albiazul para el hito del Mirandés

El Mirandés puede culminar este domingo su epopeya. El club rojillo, segundo clasificado de la categoría de plata, ya tiene las cuentas claras para ser ... equipo de Primera. Aunque la combinación para hacerlo ya es más que complicada -debe ganar al Almería, que el Elche pierda en casa contra el Málaga y el Oviedo no gane en Tenerife-, el bloque jabato sabe que logrará por primera vez estar entre los más grandes si se impone en los dos partidos que restan. Si bien el primero le mide a un conjunto en plena batalla por el play off, el de la próxima semana será en Cartagena ante un rival ya colista de forma matemática.

Puede ser, a la vez, el final más feliz e impensado posible para un equipo que a principios de agosto se vio obligado suspender un amistoso por la falta de jugadores. Entonces volvió a acelerar en busca de las mejores cesiones, su fórmula del éxito en cursos previos y que esta temporada le ha vuelto a resultar a las mil maravillas. Esta vez, parte de ese impulso vitamínico en forma de préstamo tiene doble color albiazul. No en vano, tanto Víctor Parada como Joaquín Panichelli, ambos nacidos en 2002, han vivido en Anduva el año de su consolidación.

Ambos llegaron ya en agosto. El primero lo hizo el día 11; el segundo, ocho días después. Habían realizado la pretemporada, pero se encontraban en cierta tierra de nadie. El lateral madrileño se había estrenado el curso pasado con el primer equipo babazorro y el segundo también había tenido minutos tras recuperarse de una grave lesión de rodilla. Si bien en su caso la cesión no estuvo tan clara. No en vano, Luis García lo quería en plantilla. Pero primó la postura del club de buscarle una mayor continuidad en Segunda. Ahí apareció el Mirandés, que se mantuvo en la puja durante semanas.

Esa insistencia le ha dado un premio insospechado. Panichelli lleva veinte goles y ya es el máximo goleador del equipo rojillo en una temporada en Segunda. Él prometió en verano que alcanzaría las dos cifras, una cantidad atrevida para un jugador que no había visto aún portería en Primera. Pero ha cumplido de sobra con su pronóstico y es segundo en la carrera por el Pichichi. Parada, aunque con un papel algo más secundario, ha demostrado ser un zaguero fiable y polivalente. Ha actuado tanto de lateral zurdo como de central en defensa de cinco. Le queda un año más de contrato en Vitoria; a Panichelli, cuatro, aunque su nombre ya se ha colado en la agenda de clubes europeos. De momento solo piensan en el ascenso. «Estoy muy contento de formar parte de este equipo, que es increíble. No me esperaba encontrarme esto, más allá de los resultados, así que ojalá que consigamos lo que nos proponemos», expuso el miércoles el defensa en rueda de prensa.

El camino de Godoy y Muñoz

A pesar de la cercanía entre Vitoria y Miranda, la fórmula de este año no ha sido en absoluto habitual en las últimas temporadas. Solo hay dos precedentes. El primero, la cesión de Alan Godoy del curso pasado. Aunque entonces el resultado fue diferente, pues el atacante canario abandonó Anduva en el mercado de invierno tras no gozar de los minutos esperados. En 2020 el que desembarcó en Miranda fue el centrocampista Javi Muñoz. Era su tercera cesión desde el Alavés, con el que solo jugó un partido. Desde la temporada pasada juega en Las Palmas.

El delantero lleva veinte goles y el defensa ha respondido con seguridad y polivalencia atrás

Mucho más frecuente era, sobre todo durante los años que ambos equipos peleaban por objetivos similares en Segunda B y Segunda -de 2011 a 2015- que jugadores pasasen de un equipo al otro como agentes libres. A Vitoria llegaron dos porteros, Iván Crespo e Iñaki Goitia, en 2013. En 2012 aterrizó como cedido Asier Barahona. El camino contrario lo hicieron Álex Ortiz (2014), Emilio Sánchez (2014), Ernesto Galán (2015) y Ion Vélez (2015).