Villalibre sigue en racha: doblete saliendo desde el banquillo para darle la victoria al Racing El 'Búfalo' suma tres goles en dos jornadas de Liga con el conjunto cántabro

Asier Villalibre ha arrancado su aventura en el Racing con la puntería afinada. El delantero cedido por el Deportivo Alavés en el conjunto cántabro marcó un doblete saliendo desde el banquillo que le dio la victoria a su equipo (2-3) en Albacete.

Dos tantos que se suman a la diana que anotó en la primera jornada en la victoria (3-1) sobre el Castellón en El Sardinero. Un encuentro en el que el 'búfalo' también provocó un penalti. El '9' de Gernika está reivindicándose en los primeros compases de su préstamo en Santander tras una temporada sin apenas protagonismo en Mendizorroza.

¡EL BÚFALO ESTÁ DESATADOOOO! 🦬⚽



Villalibre y su DOBLETE para la remontada del Racing de Santander en Albacete



En el Carlos Belmonte, José Alberto decidió dejar a Villalibre en el banquillo. Sin embargo, en la segunda mitad y con el Racing perdiendo (2-1), el 'Búfalo' entró y embistió al Albacete, fabricando con sus dos goles la remontada. El vizcaíno saltó al césped en el minuto 59 y en el 77' y 83' vio puerta, dándole la vuelta al marcador.

Seis minutos en los que mostró su efectividad. En el primer gol remató una falta lateral peinada por Mantilla en un tanto que llegó tras varios minutos de revisión por parte del VAR. Y el 2-3 llegó seis minutos después en un cabezazo, en parábola, que culminó la remontada. Villalibre lo celebró con euforia con los cientos de aficionados cántabros que se desplazaron a Albacete.

Mismo inicio que en el Alavés

Dos goles con los que le dio al Racing su segundo triunfo de la temporada. Un doblete con el que el delantero de 27 años alcanza los tres tantos en dos jornadas, colocándose como máximo goleador de Segunda junto a su compañero Andrés Martín y a Agus Medina (Albacete). El búfalo ha empezado en Santander con la misma efectividad que en su cesión en Vitoria en la categoría de plata, que abrió en febrero de 2023 con doblete en su estreno ante el Eibar en Mendizorroza y gol en su segundo partido de albiazul en La Romareda frente al Zaragoza.