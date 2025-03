Villalibre: «Es un fallo no seguir apretando y hundirnos atrás»

Jon Ander Goitia Viernes, 14 de marzo 2025, 23:27 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

Asier Villalibre ha sido autocrítico tras una victoria que se ha esfumado en los instantes finales. «La sensación es muy mala. Creo que hemos dominado el partido, ellos no nos han creado mucho peligro», se ha lamentado. El delantero albiazul reconoce que el equipo no ha sabido dominar esos minutos finales. «Es un fallo que hemos hecho nosotros, el no saber seguir apretando y hundirnos atrás».

El 'búfalo' se ha referido al esquema del equipo después de que Coudet haya dado entrada a Garcés. «Hoy lo veo claro: cuando nos ponemos con línea de cinco creemos que es para achicar balones y con defensa de cinco también podemos salir a apretar que los carilleros sigan saliendo». Un error de concepto que lo achaca a los jugadores. «El fallo es nuestro cuando nos han empezado a apretar con el resultado a favor nos hemos ido metiendo».

Villalibre se lamenta por no haber sabido matar el partido antes. «Yo tengo un pensamiento: cuando ellos están mal es mejor seguir apretando arriba». Algo que los albiazules no han conseguido. «Los que hemos estado dentro del campo hemos decidido mal y nos hemos ido metiendo atrás, es algo que nos ha perjudicado».

Una situación en la que, ha reconocido, ha influido la situación clasificatoria. «Es lógico que cuando estás es un momento así y en un campo así la importancia de estos tres puntos te entra un poco de miedo, aunque no seas consciente», se ha lamentado nuevamente.

