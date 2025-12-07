El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla del Alavés celebra en el vestuario el triunfo ante la Real Sociedad. D. ALAVÉS

El vestuario del Alavés toma un «soplo de aire fresco» cuando la presión apretaba

La victoria frente a la Real Sociedad rearma la moral de la plantilla después de tres derrotas consecutivas que habían oscurecido el horizonte

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

El vestuario del Deportivo Alavés se quitó un peso de encima con la victoria ante la Real Sociedad. La «necesidad de ganar» que había ... expuesto Eduardo Coudet en la previa era el reflejo del sentir de una caseta que estaba «tranquila» pero «alerta», tal y como indicó Jon Pacheco, después de los últimos malos resultados ligueros. Las tres derrotas consecutivas ante Girona (1-0), Celta (0-1) y Barcelona (3-1) habían oscurecido el horizonte de un Alavés que quería que el derbi fuera un punto de inflexión.

