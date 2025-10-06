El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo celebra con la afición la victoria ante el Elche. Igor Martín

El vestuario del Alavés, desatado: «Y ahora cinco días libres»

Los 25 remates y los 14 saques de esquina reflejan el aplastante dominio ante un Elche que perdió su condición de invicto

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:37

Comenta

Eduardo Coudet insistía en que el Alavés «necesitaba una victoria porque lo venía haciendo bien». Se refería a ese exiguo botín –un punto sobre ... nueve– que estuvo lejos de reconocer el esfuerzo y el juego de los últimos tres partidos. Hasta ayer. La merecida victoria fue el broche de una brillante actuación. Si el partido fuese un combate de boxeo, los albiazules hubiesen ganado todos los puntos. Tuvieron al Elche contra las cuerdas durante los 95 minutos que duró la pelea. Una imagen gráfica reforzada por los datos: 25-6 en remates y 14-4 en saques de esquina son el mejor reflejo de esa superioridad albiazul.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  6. 6

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  7. 7 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10

    Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El vestuario del Alavés, desatado: «Y ahora cinco días libres»

El vestuario del Alavés, desatado: «Y ahora cinco días libres»