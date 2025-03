Tomás Pina es, junto a Aitor Arregi, uno de los dos jugadores que han superado el centenar de partidos tanto con el Deportivo Alavés ... como con el Villarreal. El manchego (Villarta de San Juan, Ciudad Real; 37 años) se asentó en Primera como groguet (2013-2016) y vivió un intenso lustro en Vitoria (2017-2022). Retirado desde verano, acaba de desembarcar como asistente en el banquillo del Villarreal C.

- ¿Qué sensaciones tiene?

- Está David Albelda de entrenador. Todavía al banquillo solo voy en los partidos de casa, aún estoy explorando un poco. Me han abierto las puertas, teníamos buena relación de cuando jugué.

- Buena dupla de centrocampistas. Se pueden poner a jugar.

- De hecho, como es un equipo de cantera y cogen jugadores para el B o el primer equipo siempre falta gente y esta semana nos hemos metido los dos en un ejercicio. Él no suele hacerlo, pero yo lo hago más a menudo.

- Parece la transición ideal de futbolista a técnico.

- Sí, sí. No había tocado balón desde mi último partido como profesional. La verdad es que el primer día que me metí con los chavales disfruté mucho. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto jugando. Lo dejas, pasa el tiempo y te olvidas un poco de lo que sentías.

- Está también de vuelta en una casa que ya conoce, el Villarreal. ¿Qué le llevó a regresar?

- Yo vivo por aquí porque mi mujer es de la zona. Ya había hablado con ellos varias veces y me dijeron que tenía las puertas abiertas. Desde que lo dejé empecé con la idea de estar cerca del campo. No sé en qué rol, que eso es un poco lo que estoy viendo ahora.

- Se enfrentan los dos clubes con los que más partidos ha jugado. 145 como albiazul y 114 como groguet.

- Donde he estado me he sentido siempre muy querido y muy bien acogido. Tengo muchísimo cariño por toda la gente que conocí en Vitoria porque fueron años muy buenos. Mi hijo nació allí. En el Villarreal también fueron años muy intensos. Es quizá donde más crecí como jugador.

- ¿Cómo ve al Villarreal?

- Bien. Yo ya sabía que con Marcelino iba a tener una garantía de competitividad. Que si tiene un año muy bueno estará en la Champions y que si es menos bueno estará peleando por meterse en Europa League. Y el equipo ahora ha recuperado gente. Cuando están todos disponibles es muy fuerte. En los últimos partidos los veo más frescos. Con la chispa que igual hace un mes y medio habían perdido. Creo que es un rival complicado por el momento en el que llegan.

- ¿Cree que están donde se les espera tras quedarse fuera de Europa el curso pasado? ¿Esa ausencia juega a su favor?

- En la Champions eso te limita mucho porque hay un desgaste muy grande. Pero en la Europa League o en la Conference, con plantillas algo más largas, a estos equipos les va bien porque todos están enchufados. Este año yo creo que en Villarreal es de reconstrucción. Han traído a jugadores de otras ligas que necesitan tiempo de adaptación y creo que lo están teniendo. Por eso creo que van a acabar bien la temporada. No sé si le llegará para meterse cuarto, pero del quinto puesto no creo que baje.

El cese de Luis García

- Hablando del Alavés, ¿cómo lo está viendo?

- Creo que la destitución de Luis García fue un poco inesperada para algunos sectores. Con el Chacho tienen buenas fases de juego en las que son dominadores y generan ocasiones. Y de hecho están haciendo goles. Pero no están teniendo suerte a la hora de sacar el resultado. Creo que quizás el equipo ha hecho méritos para haber ganado algún partido más. Eso lo que hace cuando estás abajo es presionarte un poco más de cara al siguiente fin de semana y quizás complica un poco más las cosas. Pero sinceramente al equipo lo veo muy vivo. En todos los partidos ha tenido fases en las que ha merecido más y creo que por mérito debería tener algún punto más.

- Menciona lo de Luis García. ¿Le pareció precipitado?

- Desde fuera uno no conoce exactamente las circunstancias. Pero me pareció un poco inesperado porque el equipo no había entrado en puestos de descenso. Y bueno, competía. Es verdad que tenía faltas en cosas, pero siempre estaba cerca de puntuar. Al final en Primera División es muy complicado encontrar estabilidad y cuando llevas unas temporadas con el entrenador y no es una situación muy límite, como creo que no era, desde afuera puede ser algo inesperado. Pero entiendo que el club también tenga sus motivos. Y seguro que lo hacen pensando en lo mejor para el equipo.

- ¿Qué partido espera?

- Creo que el Alavés va intentar meter en su campo al Villarreal desde el principio. Eso puede ser importante, que apriete arriba y saque córners. Intentar hacer un gol y ponerse por delante. Eso al Villarreal también le puede favorecer, porque es un equipo muy bueno en transiciones. Se va a ver un partido bastante abierto. En otras condiciones te diría que no, pero los dos equipos van a ir a buscar la victoria y eso va a hacer que haya bastantes ocasiones de gol.