«Yo no vengo a ver a Mbappé, vengo a ver al Búfalo» Un pequeño aficionado recibió la camiseta de Villalibre tras la derrota ante el Real Madrid

Jon Prada Lunes, 14 de abril 2025, 10:56

Los futbolistas del Deportivo Alavés agradecieron el apoyo de la grada después de la derrota (0-1) ante el Real Madrid. Los jugadores, tras ir primero al fondo de Polideportivo, dieron una vuelta al campo para rendir tributo a una afición que les empujó durante todo el encuentro.

Uno de los jugadores más aclamados, a pesar de no haber disputado ni un minuto, fue Asier Villalibre. El atacante no se vistió de corto pero tuvo un detalle con un niño que estaba en la grada. «Yo no vengo a ver a Mbappé, vengo a ver al Búfalo», se leía en la pancarta que portaba el pequeño.

El delantero vizcaíno la vio y recorrió el césped para abrazarle y regalarle su camiseta, llenando de felicidad al niño. Un momento emotivo que demostró la conexión inquebrantable que tiene Villalibre con la afición albiazul. «Estoy más motivado que nunca para sacar esto adelante», reconoció un '9' que siempre pone en valor el apoyo de Mendizorroza.

Un gesto bonito que también tuvo Carlos Martín con una niña que, en brazos de su padre, le pidió también su camiseta con una pancarta. Y el madrileño, sin durarlo, se fue a la grada para regalársela.