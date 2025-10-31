El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Urko González de Zárate, a su llegada al Espanyol en el pasado mercado de invierno. Espanyol
Alavés-Espanyol (domingo, 16.15 horas)

Urko, el vitoriano que se hizo futbolista mientras soñaba con jugar en Mendizorroza: «Volver es especial»

El centrocampista, que busca recuperar protagonismo en el Espanyol, regresa al templo albiazul tras alcanzar la madurez futbolística. «Me fijré en mi familia y amigos en la grada», admite

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:22

Comenta

Cuando era niño, los padres de Urko González de Zárate (Vitoria, 2001) le regalaban pelotas de espuma porque no querían que rompiese las cosas del ... hogar. Pero daba igual, aun así lo conseguía. Tenía muchas. Tantas que quizá eso explique su capacidad y visión para construir el juego desde la sala de máquinas. Una habilidad que remató con los años -con 15 le fichó la Real Sociedad- y que llevó al Espanyol a pagar este verano cinco millones de euros para reforzar la medular. Ahora, con los 'pericos' regresa a casa para enfrentarse al Alavés. «Volver siempre es especial. Me reencuentro con la familia, amigos... Siempre se sientan en el mismo sitio, así que me fijaré».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  5. 5

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  6. 6 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  7. 7 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  8. 8

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  9. 9

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  10. 10

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Urko, el vitoriano que se hizo futbolista mientras soñaba con jugar en Mendizorroza: «Volver es especial»

Urko, el vitoriano que se hizo futbolista mientras soñaba con jugar en Mendizorroza: «Volver es especial»