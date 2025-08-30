Una urgencia médica en la grada detiene durante diez minutos el Alavés-Atlético El colegiado ha aprovechado para realizar la pausa de hidratación, aunque el encuentro ha estado parado hasta que la mujer ha sido evacuada en camilla

Jon Aroca Sábado, 30 de agosto 2025, 18:27 | Actualizado 18:35h.

La obligación de atender a una mujer en la grada de Mendizorroza debido a una incidencia médica ha obligado a detener el Alavés-Atlético de Madrid al filo de la hora de partido. El suceso ha tenido lugar en uno de los fondos del estadio, lo que ha generado momentos de nerviosismo y tensión entre los presentes.

Aunque en un primer momento el partido ha continuado con normalidad, el colegiado del encuentro, García Verdura, ha optado por aprovechar una detención del juego para que se desarrollase una pausa de hidratación que no ha tenido lugar en la primera mitad.

El partido ha estado detenido durante una decena de minutos mientras los servicios médicos, que se han desplazado con extrema rapidez al fondo Polideportivo, atendían a la mujer. Ésta ha tenido que ser incluso evacuada en camilla entre los aplausos de los presentes.

El elevado calor, que ha rondado los 30 grados en el recinto del Paseo de Cervantes, ha sido un motivo de queja recurrente de varios aficionados presentes en el campo. Esta vez la Liga optó por mantener un horario temprano y no repetir la fórmula de retrasar el encuentro, como pasó contra el Levante.