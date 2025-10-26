El 1x1 del Rayo-Alavés: Boyé, el mejor. Y tú, ¿quién crees que ha destacado?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Domingo, 26 de octubre 2025, 23:48
Sivera
Portero
Valoración del redactor
Más allá del gol encajado en el tiempo añadido, el alicantino estuvo muy seguro bajo palos. Realizó un doble paradón a Unai López y De Frutos lleno de reflejos y luego frenó a Pedro Díaz. Estuvo a gran nivel.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El lateral gallego volvió a mostrarse sólido en labores defensivas y fresco en sus incorporaciones al ataque en un choque de alta exigencia. Fran Pérez, Álvaro García y Pep Chavarría le hicieron emplearse a fondo.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El lateral izquierdo estuvo más gris que en sus anteriores partidos. Impreciso atrás y con menos peligro en sus subidas, salió en la fotografía del gol del Rayo, al perder la marca de un Alemao que remató solo.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino tuvo una noche intensa con Alemao. Y Tenaglia salió airoso del ‘cuerpo a cuerpo’ con el brasileño gracias a su rapidez en el corte y su capacidad de anticipación. El gol final no empañó su esfuerzo.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Después de dos suplencias, el Chacho volvió a colocar en el once al extremo aragonés. Vicente intentó superar a Chavarría, pero corrió más hacia atrás. Apenas pudo desbordar por su banda en la hora que jugó.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
La presencia de Denis Suárez obligó al cordobés a un mayor despliegue para que el gallego pudiera moverse por toda la medular. Y ahí también cumplió Blanco, que rozó el gol en un remate que desvió Mendy.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
De vuelta a la titularidad y a la banda izquierda, el catalán rindió a buen nivel. Salió ganador de su duelo con Ratiu y tuvo criterio y físico para combinar el balón y superar líneas con sus conducciones.
Lucas Boyé
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El argentino fue un incordio para la defensa del Rayo. Presionó sin descanso y se fabricó varias acciones con peligro. Regaló, tras un robo, un gol que Toni Martínez chutó fuera y dispuso de varias acciones que desbarató Batalla. Al igual que ante el Valencia, le faltó el gol para el sobresaliente.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
Sólido y aseado con el balón, el golpe que se llevó de Sivera en la clavícula le obligó a dejar el partido en el descanso. Su baja, que podría ser larga, es más que sensible por su nivel para una defensa escasa de efectivos.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
El gallego fue titular por segunda vez esta temporada. Denis Suárez estuvo participativo en el inicio, asociándose con sus compañeros y superando líneas. Posteriormente se fue diluyendo hasta que Coudet le cambió.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
Tras un partido de gran desgaste, peleándose con Lejeune y Mendy tanto por bajo como por alto, el murciano dispuso de una clara ocasión. Sin embargo, su remate en el área pequeña se fue fuera. Ahí estuvo el 0-1.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
Seguro en el corte, no dio ni un resquicio a los atacantes del Rayo.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Ubicado en la derecha, el navarro le dio más ritmo al fútbol vitoriano.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Mandó en el centro del campo y movió la pelota con criterio y fluidez.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Chavarría se le escapó en la jugada que acabó en el 1-0 de Alemao.
Baja
Despiste
Yusi
El internacional marroquí tuvo problemas en defensa y menos capacidad para subir que en partidos anteriores. Y luego perdió la marca de Alemao en el gol del triunfo del Rayo.
Sube
Sólido
Victor Parada
La lesión de Pacheco le metió en el partido en el descanso. Y el madrileño estuvo seguro en el corte, demostrando que tiene madera de central aunque sea lateral. Estuvo muy sólido.
Clasificación general
JugadorPuntos
Jonny Otto75
Antonio Sivera74
Nahuel Tenaglia74
Carlos Vicente72
Pablo Ibañez68
Antonio Blanco67
Carles Aleñá66
Toni Martínez64
Abde Rebbach52
Yusi44
Lucas Boyé43
Facundo Garcés42
Jon Guridi42
Calebe Gonçalves41
Denis Suarez40
Jon Pacheco37
Ander Guevara36
Mariano Díaz36
Victor Parada30
Moussa Diarra15
Carlos Benavídez5
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
