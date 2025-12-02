Carlos Vicente, MVP albiazul del Portugalete-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Martes, 2 de diciembre 2025, 22:00
Raúl
Portero
Valoración del redactor
El Portugalete generó peligro con sus balones al área. Y ahí, el vizcaíno se mostró, más allá de una irregular salida al inicio, seguro. Raúl detuvo sin titubear las pocas ocasiones que tuvieron los ‘jarrilleros’.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El internacional marroquí no estuvo cómodo en La Florida. Trató de estirar al equipo por la izquierda pero pocas veces pudo aparecer en campo rival para poner sus precisos centros. Apenas le apretaron en defensa.
Diarra
Defensa
Valoración del redactor
El maliense, sin minutos en las últimas nueve jornadas de Liga, regresó al equipo en la Copa. Con dudas en sus primeras acciones, Diarra fue creciendo con el partido y estuvo correcto en la marca y el despeje.
Egoitz Muñoz
Defensa
Valoración del redactor
El canterano fue titular en el lateral derecho. En ocasiones central en la defensa de tres que dibujó el Chacho sobre la marcha, Egoitz no estuvo del todo contundente en un partido en el que le exigieron poco.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
El vitoriano fue el eje del Alavés la hora que jugó. Guevara intentó ordenar el fútbol albiazul, que no fue muy fluido en Portugalete. Fue sustituido pensando en el derbi ante la Real Sociedad, donde no estará Blanco.
Carlos Vicente
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El aragonés fue el futbolista albiazul más peligroso en La Florida. Marcó el 0-1 de un derechazo nada más arrancar. Fue el sexto tanto del curso para un Vicente que trató de desbordar por la derecha sobre el pesado césped vizcaíno. Trabajó en defensa y en el tiempo añadido asistió a Toni Martínez en el 0-3.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán ocupó la banda izquierda babazorra. Aleñá trató de irse al centro para combinar y dar ritmo al juego de los vitorianos. No tuvo mucha presencia en la elaboración y fue diluyéndose con los minutos.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
El guipuzcoano retrasó su posición de la mediapunta al doble pivote. Guridi intentó descolgarse pero entró poco en juego y no apareció cerca del área vizcaína la hora que estuvo en el partido.
Benavídez
Centrocampista
Valoración del redactor
El uruguayo repitió como central en Copa. Aunque la exigencia subió respecto a Getxo, Benavídez volvió a mostrarse seguro por alto y en el corte, aunque se la jugó en alguna acción en el área. El líder de la zaga.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
El ‘9’, que ante el Getxo firmó un ‘hat-trick’, no tuvo ocasiones en La Florida. Acelerado en la toma de decisiones, entró poco en juego y no dispuso de oportunidades para marcar. Fue cambiado en el minuto 63.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
El murciano gozó de las mejores ocasiones del Alavés. Ibon frenó sus dos primeros disparos en el mano a mano. Después, puso el centro que Tapiador, en propia, transformó en el 0-2 y marcó el 0-3. Toni dejó su sello.
Xanet Olaiz
Defensa
Valoración del redactor
Puesta de largo sin incidencia en el juego.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Permitió al Alavés mantener el ritmo y el físico en la medular.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
Mostró su superioridad con el balón pero cometió algunas faltas comprometidas.
Izei Hernández
Centrocampista
Valoración del redactor
El extremo inició la jugada del 0-3 en su debut con los ‘mayores’.
Baja
Intermitente
Aleñá
El catalán ocupó de partida la banda izquierda pero apenas entró en juego en La Florida. En un partido espeso, Aleñá se fue al centro a combinar pero no fue capaz de darle fluidez al fútbol albiazul. Apenas apareció.
Sube
Seguro
Benavídez
El uruguayo se ha asentado en los dos cruces de Copa como central. Benavídez volvió a completar otro partido serio en defensa. Fue infranqueable por alto y estuvo expeditivo en el corte.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente108
Jonny Otto101
Nahuel Tenaglia100
Toni Martínez100
Antonio Blanco98
Pablo Ibañez98
Antonio Sivera96
Carles Aleñá88
Abde Rebbach81
Yusi66
Ander Guevara65
Denis Suarez63
Jon Guridi63
Lucas Boyé62
Calebe Gonçalves57
Mariano Díaz56
Victor Parada54
Jon Pacheco48
Facundo Garcés42
Moussa Diarra27
Carlos Benavídez25
Raúl Fernández12
Egoitz Muñoz11
Carlos Ballestero7
Aitor Mañas6
Lander Pinillos6
Izei Hernández5
Álvaro García-
Diego Morcillo-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
Xanet Olaiz-
