Mariano, MVP albiazul del Getxo-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:16
Raúl
Portero
Valoración del redactor
Partido más que plácido para el guardameta vizcaíno en su debut. Aunque el Getxo lo intentó, apenas logró conectar disparos entre los tres palos y en esas pocas acciones el arquero mostró seguridad.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
De nuevo titular como central tras sus minutos en Vallecas. Muy tranquilo, con solo un error que no tuvo consecuencias y cambiado al descanso. Señal de que tendrá minutos el domingo frente al Espanyol.
Diarra
Defensa
Valoración del redactor
Arrancó en la izquierda con algunas dudas, pero pronto se hizo con el ritmo del partido y trasladó esa confianza al centro de la defensa, a donde regresó tras el descanso para cuajar una segunda mitad correcta.
Ballesteros
Defensa
Valoración del redactor
El único jugador del filial titular. Atrevido y más acertado en ataque que en defensa, donde le exigieron pero tampoco sufrió en exceso. Sirvió a Mariano su primer gol con un excelente envío desde la banda derecha.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Con mucho recorrido, cómodo en el centro del campo y también con seguridad para pisar la frontal del área. Filtró varios buenos balones entre líneas, como el que acabó en el segundo gol del equipo.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Ejerció como pivote más posicional, aunque el contexto del partido le permitió desplegarse con soltura y desde esa movilidad generar mucho juego para sus compañeros. Bien compenetrado con Ibáñez y solvente en tareas defensivas.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Muy suelto y desequilibrante ante una zaga rival que no logró pararle. Sus estadísticas lo dicen todo: dos goles y otras tantas asistencias en un contexto en el que es del todo letal. Con una notable carga de minutos, pues fue cambiado en el 75.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Regresó a la titularidad tras cinco partidos sin minutos o como revulsivo. Sigue sin estar a su mejor nivel y le cuesta ser ese jugador hiperactivo, pero dejó buenos detalles en la asociación.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
Tampoco fue el albiazul más entonado y le costó ser más decisivo en el tercio final del campo. Pero cumplió en una noche tranquila con varias buenas asociaciones de nivel y un aseado trabajo defensivo en una izquierda por momentos sin lateral puro.
Benavídez
Centrocampista
Valoración del redactor
Ejerció como central de emergencias y fue el líder de la defensa. Dominador por alto, seguro en los cortes y también inspirado a la hora de sacar el balón con los pies. Quiere ser tenido en cuenta en una parcela necesitada de efectivos.
Mariano Díaz
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Como referencia se le pedía que marcase goles e hizo tres. Infalible en las distancias cortas, gozó incluso de oportunidades de ampliar su botín. Pero se le vio con una confianza que ahora debe trasladar a un contexto más exigente como el de la Liga.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
Algo blando en los minutos finales.
Egoitz Muñoz
Defensa
Valoración del redactor
Fue suplente, aunque gozó de buenos minutos en toda la segunda mitad.
Pinillos
Centrocampista
Valoración del redactor
Salió a la hora de juego y sirvió a Morcillo la asistencia de su gol.
Sube
Seguro
Ballesteros
Hizo lo que se le pide a un futbolista del filial cuando juega con el primer equipo: actuar con confianza, seguridad y aplomo a pesar de ser un debutante.
Baja
Sin gol
Guridi
El guipuzcoano necesitaba un buen encuentro para recuperar su nivel y aunque no estuvo mal pudo haber marcado algún gol en ocasiones en las que no estuvo fino.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente80
Jonny Otto75
Pablo Ibañez75
Antonio Sivera74
Nahuel Tenaglia74
Toni Martínez71
Antonio Blanco67
Carles Aleñá66
Abde Rebbach58
Yusi49
Jon Guridi48
Mariano Díaz44
Ander Guevara43
Lucas Boyé43
Facundo Garcés42
Calebe Gonçalves41
Denis Suarez40
Jon Pacheco37
Victor Parada36
Moussa Diarra21
Carlos Benavídez12
Carlos Ballesteros7
Egoitz Muñoz6
Lander Pinillos6
Raúl Fernández6
Álvaro García-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
Morcillo (7): Otro de los debutantes con el primer equipo que, además, encontró el premio del gol.
