Toni Martínez, MVP albiazul del Getafe-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:58
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El alicantino apenas tuvo trabajo. Realizó en la primera acción un paradón a un Kamara que estaba en fuera de juego y no pudo hacer nada en el gol de Arambarri, que vino precedido de un rebote en Mayoral.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego volvió a completar otro encuentro a buen nivel. Seguro en su banda y sin fallos, apenas pudo pisar el campo rival. Se dedicó a defender por un costado en el que el Getafe no generó peligro.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
Los buenos minutos del internacional marroquí ante el Sevilla tuvieron continuidad frente al Getafe. Yusi fue titular y lució todo su repertorio. Subió con determinación y defendió con intensidad. Sigue creciendo.
Garcés
Defensa
Valoración del redactor
Tras las dudas frente al Sevilla, el internacional malayo firmó un partido serio en el Coliseum. Garcés no dio ni una opción a los delanteros del Getafe. Formó pareja con Pacheco y ambos se complementaron bien.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Suplente frente al Sevilla, el medio navarro fue titular en Getafe en un duelo que exigía intensidad física. Y Pablo Ibáñez mostró sus cualidades, moviendo bien el balón y siendo pegajoso en el robo.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
El vitoriano ocupó el lugar de Blanco en el once de Coudet y estuvo muy entonado. Bien en la creación y agresivo en el robo y la presión, Guevara coronó su partidazo con el gol del empate. Está de vuelta.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
El brasileño ocupó la banda derecha y dejó detalles a cuentagotas, sin mostrar demasiado su capacidad de regate. Tuvo el 0-1 en un córner que remató a las manos de Soria. Sustituido en el descanso por un ‘bocadillo’.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
El argelino fue titular y dio orden a una banda izquierda en la que mezcló bien con Yusi. Intentó desbordar y correr a la mínima oportunidad. Abde tuvo en sus botas el 0-1, pero Soria evitó su gol con un paradón.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
El central navarro se estrenó como titular con el Alavés y mostró el porqué de su fichaje. Contundente en el corte y con buen pie a la hora de sacar al balón, Pacheco dio seguridad a la zaga vitoriana.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
El ‘9’, que compartió ataque con Toni Martínez, apretó, robó y se fabricó sus ocasiones. Fue un incordio para la defensa del Getafe en una primera parte en la que Soria le privó del gol y regaló un tanto cantado a Abde.
Toni Martínez
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El murciano, que compartió punta con Mariano, realizó un partido completísimo. Mordió, aguantó el balón, se pegó con los defensas y generó peligro. Chutó una volea al palo y Abqar le hizo un penalti no señalado. Y prolongó dos córners con veneno. El primero lo falló Calebe y el segundo lo convirtió Guevara en el 1-1.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Sacó el córner que acabó en el 1-1 pero tuvo pocas ocasiones para desbordar.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
Ocupó la mediapunta, su posición natural, y tuvo más trabajo defensivo que ofensivo.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
El argentino se peleó con la defensa del Getafe lejos del área.
Sube
Goleador
Guevara
El vitoriano, sin minutos ante Athletic y Sevilla, realizó un partido muy completo en la medular, al que puso el broche con el gol del empate. Le dio al equipo equilibrio y garra en medio.
Baja
Mala suerte
Calebe
El brasileño se estrenó como titular pero apenas pudo generar peligro por la banda derecha. Estuvo cerca de marcar en un córner y tuvo que ser sustituido en el descanso por un rodillazo.
Clasificación general
JugadorPuntos
Antonio Sivera44
Carlos Vicente43
Pablo Ibañez43
Facundo Garcés42
Jonny Otto42
Nahuel Tenaglia41
Toni Martínez41
Carles Aleñá39
Antonio Blanco38
Jon Guridi33
Mariano Díaz32
Abde Rebbach29
Victor Parada26
Calebe Gonçalves22
Denis Suarez19
Ander Guevara18
Lucas Boyé16
Moussa Diarra15
Yusi13
Jon Pacheco12
Carlos Benavídez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.