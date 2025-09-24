El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Toni Martínez intenta superar a Djené. FACTORÍA9

Toni Martínez, MVP albiazul del Getafe-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:58

                        

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  9. 9

    Adiós a la antidiva del cine italiano
  10. 10

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Toni Martínez, MVP albiazul del Getafe-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Toni Martínez, MVP albiazul del Getafe-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí