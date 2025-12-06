Jon Pacheco, MVP albiazul del Alavés-Real Sociedad. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:16
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino volvió a dejar su meta a cero seis jornadas después. Su mano a Soler en la primera parte y sus salidas a los centros visitantes fueron certeras. Estuvo muy seguro dándole tranquilidad a la zaga.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego siempre cumple en el lateral derecho. Se empleó a fondo en un carril por el que asomaron Sergio Gómez, Guedes y Barrenetxea. Jonny contuvo las acometidas rivales en un partido de enorme exigencia.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
El madrileño repitió en el lateral izquierdo. Parada tuvo que enfrentarse a un futbolista de talento como Kubo y salió airoso. Aunque no subió con frecuencia, protegió su carril con uñas y dientes.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino celebró su renovación con otra gran actuación. Tenaglia estuvo sólido y expeditivo por alto y veloz en el corte. Sus coberturas fueron salvadoras, aunque en una llegó tarde y se llevó una amarilla.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
La presencia del centrocampista navarro dotó al Alavés de mayor ritmo e intensidad en el juego. El trabajo de Ibáñez fue grande, moviéndose entre líneas y favoreciendo la presión y la fluidez del fútbol vitoriano.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
El vitoriano sustituyó a Blanco en el eje. Aunque en los primeros minutos perdió algunos balones, Guevara se fue entonando y equilibrando al Alavés en la medular. La amarilla que vio obligó a Coudet a sustituirle.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
El brasileño tiene regate y desborde. Lo lució en una primera parte que intentó superar a su par e irse de fuera a dentro para asociarse y rematar. Sin embargo, fue sustituido en el minuto 51 por un golpe.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
El argelino volvió a completar un gran partido. Fue el futbolista más incisivo del Alavés. Trabajó atrás, tuvo piernas para encarar y rozó el gol en un chut lejano. Sus centros a balón parado también fueron peligrosos.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
Otra vez solo en punta, el argentino volvió a culminar otro duelo de enorme sacrificio con éxito. Bajó balones, los prolongó y tuvo las mejores ocasiones albiazules. Como colofón marcó el gol del triunfo de penalti.
Jon Pacheco
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
El navarro fue un muro ante su Real Sociedad. Pacheco lideró la resistencia defensiva del Alavés. El central ganó cada uno de sus duelos y despejó todos los centros que llegaron a su zona. Estuvo rápido en el corte y desesperó a Sadiq, Karrikaburu y todos los delanteros visitantes que jugaron. Partidazo.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
Liberado de parte del trabajo defensivo al estar escoltado por Pablo Ibáñez y Guevara, el gallego pudo descolgarse, conducir y combinar. El Alavés circuló bien el balón en varias fases con Denis como protagonista.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
El aragonés estiró al equipo por la derecha y trabajó a destajo en defensa.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán se puso el mono de trabajo y tapó huecos en la banda izquierda y en la mediapunta.
Baja
Mala suerte
Calebe
El brasileño tuvo otra vez capacidad de regate y de asociación. Sin embargo, tuvo que ser sustituido a los 51 minutos por un golpe para no correr riesgos. No consigue tener más continuidad en el césped.
Sube
Eléctrico
Abde Rebbach
El argelino fue el jugador más desequilibrante del Alavés en el derbi. Más allá de su golpeo a balón parado, Abde generó mucho peligro. Regateó, desbordó y gozó de ocasiones para marcar.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente114
Jonny Otto107
Nahuel Tenaglia107
Pablo Ibañez105
Antonio Sivera103
Toni Martínez100
Antonio Blanco98
Carles Aleñá94
Abde Rebbach88
Ander Guevara71
Denis Suarez69
Lucas Boyé69
Yusi66
Jon Guridi63
Victor Parada60
Calebe Gonçalves57
Jon Pacheco56
Mariano Díaz56
Facundo Garcés42
Carlos Benavídez31
Moussa Diarra27
Raúl Fernández12
Egoitz Muñoz11
Carlos Ballestero7
Aitor Mañas6
Lander Pinillos6
Izei Hernández5
Álvaro García-
Diego Morcillo-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
Xanet Olaiz-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión