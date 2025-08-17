Tenaglia, MVP albiazul del Alavés-Levante. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 16 de agosto 2025
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino apenas tuvo trabajo ante el Levante. La única vez que intervino fue en el chut de Brugué que precedió al 1-1 de Toljan. Realizó un paradón, pero su rechace lo aprovechó el lateral para marcar.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
Lateral izquierdo en la pretemporada, el gallego ocupó la banda derecha de forma seria ante el Levante. Sin alardes ofensivos, Jonny controló a su par y tiró de experiencia y físico para no sufrir en defensa.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
Después de actuar durante gran parte de la pretemporada como central, el madrileño fue titular como lateral izquierdo. Algún fallo en el pase para un Parada que cumplió en su puesta de largo.
Garcés
Defensa
Valoración del redactor
El argentino fue el ‘jefe’ de la defensa y lideró una retaguardia de circunstancias. Garcés se mostró contundente en el corte y resolvió los problemas que surgieron con solvencia. Endureció el muro vitoriano.
Tenaglia
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
El lateral argentino tuvo que actuar de central zurdo por la falta de efectivos en defensa. Y Tenaglia realizó un partido solvente, frenando a los delanteros rivales y siendo contundente en el corte. Su garra sostuvo al Alavés atrás y su oportunismo en el 92’ le permitió marcar y darle el triunfo al equipo.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El navarro se estrenó con el Alavés exhibiendo su movilidad y su capacidad de asociación. Ibáñez compartió doble pivote con Blanco pero con mayor vuelo. Lo intentó sin descanso aunque se mostró algo impreciso.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
El extremo aragonés volvió loco a su excompañero Manu Sánchez, al que desesperó con sus regates y arrancadas. Vicente buscó desbordar una y otra vez. Eléctrico, fue un martillo pilón por su costado.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés fue el capitán y comandó la medular albiazul. Blanco equilibró como siempre a los babazorros, sacando el balón jugado y cortocircuitando al rival. Fue el pilar del equipo y asistió a Tenaglia en el 2-1.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán volvió a partir desde la banda izquierda, aunque fue al centro para dar fluidez al juego vitoriano. Omnipresente en la elaboración y en el balón parado, asistió a Toni Martínez en el 1-0. Acabó de mediocentro.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
El guipuzcoano partió desde la mediapunta y fue incansable en el esfuerzo y en la presión. Intercambió su posición con Aleñá una y otra vez. En la segunda mitad tuvo la opción de marcar pero no logró rematar.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
Coudet dio la titularidad al delantero murciano, que respondió marcando el gol que abrió el marcador de cabeza. Trabajo constante el de un Toni Martínez que arrancó el curso viendo puerta y con gran trabajo.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Sin incidencia en el juego.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
Destellos de calidad, velocidad y capacidad de desborde por la banda derecha.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
Encaró una y otra vez, permitiendo al equipo estirarse por la banda izquierda.
Baja
Ocasión
Guridi
El guipuzcoano trabajó sin descanso y permitió al equipo presionar y ser físico en el juego. Tuvo ocasión de marcar el 2-1, pero no pudo rematar cuando tenía todo para ello.
Sube
Gol
Toni Martínez
El murciano fue titular y abrió el marcador con un gol de cabeza con el que terminó con su sequía. Luego, se desgastó arriba.
Clasificación general
JugadorPuntos
Nahuel Tenaglia16
Antonio Blanco14
Carles Aleñá14
Carlos Vicente14
Facundo Garcés14
Toni Martínez14
Abde Rebbach12
Antonio Sivera12
Calebe Gonçalves12
Jon Guridi12
Jonny Otto12
Pablo Ibañez12
Victor Parada12
Mariano Díaz10
Ander Guevara-
Carlos Benavídez-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Moussa Diarra-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
Yusi-
