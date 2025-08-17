El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia, MVP albiazul del Alavés-Levante. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 16 de agosto 2025

Sivera

Portero

Antonio Sivera
6

Valoración del redactor

El portero alicantino apenas tuvo trabajo ante el Levante. La única vez que intervino fue en el chut de Brugué que precedió al 1-1 de Toljan. Realizó un paradón, pero su rechace lo aprovechó el lateral para marcar.

Jonny Otto

Defensa

Jonny Otto
6

Valoración del redactor

Lateral izquierdo en la pretemporada, el gallego ocupó la banda derecha de forma seria ante el Levante. Sin alardes ofensivos, Jonny controló a su par y tiró de experiencia y físico para no sufrir en defensa.

Victor Parada

Defensa

Victor Parada
6

Valoración del redactor

Después de actuar durante gran parte de la pretemporada como central, el madrileño fue titular como lateral izquierdo. Algún fallo en el pase para un Parada que cumplió en su puesta de largo.

Garcés

Defensa

Facundo Garcés
7

Valoración del redactor

El argentino fue el ‘jefe’ de la defensa y lideró una retaguardia de circunstancias. Garcés se mostró contundente en el corte y resolvió los problemas que surgieron con solvencia. Endureció el muro vitoriano.

Tenaglia

Defensa

Nahuel Tenaglia
8

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

El lateral argentino tuvo que actuar de central zurdo por la falta de efectivos en defensa. Y Tenaglia realizó un partido solvente, frenando a los delanteros rivales y siendo contundente en el corte. Su garra sostuvo al Alavés atrás y su oportunismo en el 92’ le permitió marcar y darle el triunfo al equipo.

Pablo Ibañez

Centrocampista

Pablo Ibañez
6

Valoración del redactor

El navarro se estrenó con el Alavés exhibiendo su movilidad y su capacidad de asociación. Ibáñez compartió doble pivote con Blanco pero con mayor vuelo. Lo intentó sin descanso aunque se mostró algo impreciso.

Carlos Vicente

Centrocampista

Carlos Vicente
7

Valoración del redactor

El extremo aragonés volvió loco a su excompañero Manu Sánchez, al que desesperó con sus regates y arrancadas. Vicente buscó desbordar una y otra vez. Eléctrico, fue un martillo pilón por su costado.

Blanco

Centrocampista

Antonio Blanco
7

Valoración del redactor

El cordobés fue el capitán y comandó la medular albiazul. Blanco equilibró como siempre a los babazorros, sacando el balón jugado y cortocircuitando al rival. Fue el pilar del equipo y asistió a Tenaglia en el 2-1.

Aleñá

Centrocampista

Carles Aleñá
7

Valoración del redactor

El catalán volvió a partir desde la banda izquierda, aunque fue al centro para dar fluidez al juego vitoriano. Omnipresente en la elaboración y en el balón parado, asistió a Toni Martínez en el 1-0. Acabó de mediocentro.

Guridi

Centrocampista

Jon Guridi
6

Valoración del redactor

El guipuzcoano partió desde la mediapunta y fue incansable en el esfuerzo y en la presión. Intercambió su posición con Aleñá una y otra vez. En la segunda mitad tuvo la opción de marcar pero no logró rematar.

Toni Martínez

Delantero

Toni Martínez
7

Valoración del redactor

Coudet dio la titularidad al delantero murciano, que respondió marcando el gol que abrió el marcador de cabeza. Trabajo constante el de un Toni Martínez que arrancó el curso viendo puerta y con gran trabajo.

Yusi

Defensa

Yusi
-

Valoración del redactor

Sin incidencia en el juego.

Guevara

Centrocampista

Ander Guevara
-

Valoración del redactor

Sin incidencia en el juego.

Calebe

Centrocampista

Calebe Gonçalves
6

Valoración del redactor

Destellos de calidad, velocidad y capacidad de desborde por la banda derecha.

Abde Rebbach

Centrocampista

Abde Rebbach
6

Valoración del redactor

Encaró una y otra vez, permitiendo al equipo estirarse por la banda izquierda.

Mariano Díaz

Delantero

Mariano Díaz
6

Valoración del redactor

Presionó sin descanso, fue un incordio para la defensa y rozó el gol en un remate que le sacó Cuñat.

Baja

sube

Ocasión

Guridi

El guipuzcoano trabajó sin descanso y permitió al equipo presionar y ser físico en el juego. Tuvo ocasión de marcar el 2-1, pero no pudo rematar cuando tenía todo para ello.

Sube

sube

Gol

Toni Martínez

El murciano fue titular y abrió el marcador con un gol de cabeza con el que terminó con su sequía. Luego, se desgastó arriba.

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Nahuel Tenaglia16

  3. Antonio Blanco14

  4. Carles Aleñá14

  5. Carlos Vicente14

  6. Facundo Garcés14

  7. Toni Martínez14

  8. Abde Rebbach12

  9. Antonio Sivera12

  10. Calebe Gonçalves12

  11. Jon Guridi12

  12. Jonny Otto12

  13. Pablo Ibañez12

  14. Victor Parada12

  15. Mariano Díaz10

  16. Ander Guevara-

  17. Carlos Benavídez-

  18. Gustavo Albarracín-

  19. Hugo Novoa-

  20. Moussa Diarra-

  21. Nikola Maras-

  22. Raúl Fernández-

  23. Yusi-

