Lucas Boyé, MVP albiazul del Alavés-Espanyol. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:07
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El alicantino no pudo hacer nada en el gol de Roberto, que remató solo en el área pequeña. Aunque no tuvo que realizar paradones, Sivera sí se mostró sólido en las salidas y blocando la lluvia de centros laterales.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
La solidez defensiva es patrimonio de un lateral gallego que tuvo una primera mitad con gran presencia ofensiva, yéndose al centro a generar fútbol. Jonny es un seguro de vida en la banda derecha.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El marroquí empezó incisivo, teniendo la ocasión de marcar. Sin embargo, sufrió en defensa y tuvo problemas para cerrar la banda en la segunda mitad cuando entró Dolan. Fuera de sitio en el gol de Roberto.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
La lesión de Pacheco llevó a la titularidad como central al lateral izquierdo madrileño. Y más allá del despiste en el gol de Roberto, Parada estuvo seguro por alto en un partido con muchos centros laterales
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino lideró a una defensa de circunstancias con cuatro laterales. El poderío aéreo de Kike García y Roberto fue un suplicio para una zaga en la que Tenaglia tiró de oficio para salir victorioso. Se mostró sólido.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés ejerció de factor corrector en la medular. En la primera parte hizo de guardaespaldas y primer apoyo en el pase y en la segunda se empleó a fondo achicando espacios y cortando el juego rival.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
De nuevo ubicado en la banda izquierda, el mediapunta catalán participó en la elaboración del juego vitoriano yéndose al centro. Asistió a Denis Suárez en su diana y estuvo activo en el repliegue defensivo.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
El brasileño volvió a jugar tres partidos después y estuvo muy enchufado en la derecha. Su esfuerzo defensivo fue grande, robando varios balones. Además, dejó detalles y tuvo el gol en un zurdazo que rozó el palo.
Lucas Boyé
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El delantero argentino añadió el gol a otro partidazo en el que fue un martirio para la defensa del Espanyol. Los dos tantos vitorianos nacieron de sus robos. Consiguió el premio que se le había resistido en las últimas dos jornadas con un latigazo. Brilló aguantando la pelota, presionando... La expulsión final no empañó su exhibición.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
Otra vez titular en el doble pivote, el gallego marcó su primer gol con el Alavés. Llegando desde atrás, Denis firmó el 1-0. Luego tuvo buenos minutos moviendo al equipo hasta que se le terminó la gasolina.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
Con Boyé fijando a los centrales, el murciano se movió por todo el frente de ataque y cayó a banda para abrir nuevas vías de peligro. Dominante en el juego aéreo, Toni realizó otro encuentro de gran desgaste.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
Renovó la presión del equipo y le dio otro aire al centro del campo.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Su entrada le dio un impulso a la medular.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Salió para agitar la banda derecha pero no pudo encarar tanto como quiso. Estuvo cerca del gol.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
Le costó entrar en el partido pero cuando lo hizo trabajó en defensa y tuvo el gol en un remate al palo.
Baja
Problemas
Yusi
El internacional marroquí tuvo una tarde difícil con Dolan, que le llevó al límite encarándole una y otra vez. En el gol de Roberto no se entendió con Parada en la marca.
Sube
Goleador
Denis Suarez
El gallego repitió en el doble pivote y marcó el 1-0. Después, manejó el juego albiazul con sus conducciones y asociaciones hasta que le aguantó el físico.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente85
Jonny Otto82
Nahuel Tenaglia81
Pablo Ibañez81
Antonio Sivera80
Toni Martínez77
Antonio Blanco74
Carles Aleñá72
Abde Rebbach64
Yusi55
Lucas Boyé51
Ander Guevara49
Jon Guridi48
Calebe Gonçalves47
Denis Suarez47
Mariano Díaz44
Facundo Garcés42
Victor Parada42
Jon Pacheco37
Moussa Diarra21
Carlos Benavídez18
Carlos Ballesteros7
Egoitz Muñoz6
Lander Pinillos6
Raúl Fernández6
Álvaro García-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión