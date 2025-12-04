El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Deportivo Alavés

Tenaglia, en su renovación: «Ojalá pueda jugar con el Alavés en Europa»

El futbolsita argentino ha reconocido que «cuando estás feliz y contento, es fácil alcanzar un acuerdo»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Emocionado y agradecido, Nahuel Tenaglia ha comparecido este jueves en rueda de prensa un día después de renovar con el Alavés hasta 2029. «Cuando estás ... feliz y contento, cuando estás en una familia, es fácil alcanzar un acuerdo», ha confesado el de Saladillo, arropado por el resto de capitanes de la primera plantilla: Sivera, Guevara, Benavídez y Blanco. «Es gracias a ellos que pasa esto. Desde el primer día estoy lejos de mi casa, pero el día a día con ellos es increíble. Que estén aquí es muy bonito», ha destacado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  9. 9 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  10. 10 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tenaglia, en su renovación: «Ojalá pueda jugar con el Alavés en Europa»

Tenaglia, en su renovación: «Ojalá pueda jugar con el Alavés en Europa»