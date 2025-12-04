Tenaglia, en su renovación: «Ojalá pueda jugar con el Alavés en Europa»

Emocionado y agradecido, Nahuel Tenaglia ha comparecido este jueves en rueda de prensa un día después de renovar con el Alavés hasta 2029. «Cuando estás ... feliz y contento, cuando estás en una familia, es fácil alcanzar un acuerdo», ha confesado el de Saladillo, arropado por el resto de capitanes de la primera plantilla: Sivera, Guevara, Benavídez y Blanco. «Es gracias a ellos que pasa esto. Desde el primer día estoy lejos de mi casa, pero el día a día con ellos es increíble. Que estén aquí es muy bonito», ha destacado.

Antes de quel argentino tomase la palabra se ha proyectado un vídeo con sus mejores momentos en el Alavés. Una 'película' de ensueño. «Lo imaginaba y lo soñaba así. Desde que llegué he pasado cosas muy lindas». Aunque en su primera temporada tuvo que sufrir el duro revés del descenso. Se quedó para rescatar al equipo y lo celebró entre lágrimas en el césped del Ciutat. «Ojalá me pueda quedar en el Alavés», rogó a este periódico. Tres años después prolonga su historia en albiazul hasta 2029. Tiempo para poder cumplir esos deseos pendientes.

«Sueño con seguir creciendo, hacer cosas lindas con el Alavés. Paso a paso, partido a partido», ha apuntado, antes de apuntar a cotas más altas. «Ojalá el día de mañana poder jugar una Copa. Hay plantel y equipo para hacerlo. Hay que soñar, pero tener los pies en la tierra. Ojalá llevar al Alavés a Europa», ha revelado. No es el primer integrante de la plantilla que se fija ese objetivo. Y el hecho de que se cumplan 25 años de la final de la UEFA ha despertado el deseo dentro del vestuario.

Tenaglia quiere corresponder con éxitos deportivos a un club que «confió en mí viniendo desde Argentina. No es fácil y ellos confiaron en mí. Lo único que tengo que hacer es demostrar esa confianza que han tenido en mí», agradeció de manera insistente. Una misión que asume con orgullo «cada vez que me pongo esta camiseta». Y que repetirá hasta 2029. «Mi hija nació aquí y eso hizo que conectaramos muy bien con la ciudad. Estaba predestinado a quedarme aquí», ha concluido.