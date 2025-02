Los dos apercibidos del Alavés se libran de la quinta amarilla

Jon Aroca Domingo, 2 de febrero 2025, 15:31 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

El Alavés recupera a Abqar para el encuentro contra el Getafe. De la misma forma, los dos apercibidos de la plantilla, Guridi y Conechny, se marcharon de Barcelona sin tarjeta y podrán estar contra el Getafe.

Solo dos futbolistas han sido amonestados. Nahuel Tenaglia ha visto la amarilla en la segunda parte del partido de este domingo contra el Barcelona. Una dura entrada sobre Raphinha en el 55, todavía con el 0-0 en el marcador, tiene la culpa.

La tarjeta, séptima de la temporada, no acarrea sanción. Aunque el argentino pudo compartir parcela en el tramo final con Tenaglia. No en vano, el gallego no tiene minutos desde finales de septiembre. Las lesiones y el buen momento de su compañero apenas le han permitido participar.

Más curiosa ha sido la amarilla de Benavídez. Porque el centrocampista uruguayo no ha tenido minutos en Montjuic, pero ha sido amonestado en el tramo final del encuentro tras protestar una de las decisiones de Munuera Montero.