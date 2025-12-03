Tenaglia, de las lágrimas por el ascenso del Alavés a declarar su amor por Vitoria

Hace casi cuatro años que Nahuel Tenaglia aceptó un reto tan inmenso como ilusionante. «¡Nuevo desafío! ¡Gracias Alavés por confiar en mí!», se presentó a ... su nueva afición. Llegaba al fútbol europeo. Y en Mendizorroza empezó a construir un proyecto que ahora apuntalará durante tres años más. Más cuerda para un jugador versátil y de garra. El de Saladillo se ha convertido en el expreso de la banda y un capitán en el vestuario que sueña con ser jugador extranjero con más partidos en el Alavés. Va camino de ello. Poco tardó en absorber el sentimiento del Glorioso con el que lloró tras el ascenso. Y en integrarse en una cultura vasca que ha hecho suya, dando incluso la bienvenida a Celedón.

Hay dos momentos que marcaron su vida deportiva. A los 16 años se planteó dejar el fútbol al quedarse sin equipo. Un temido escenario que se convirtió en un rival para ese futbolista que se forjó en el fútbol 'potrero', donde los jerseys hacen de portería, cualquier tipo de terreno sirven de campo y la noche es la que marca el final. Fue su padre el que le hizo cambiar de opinión. Le animó a seguir, a no bajar los brazos. Un carácter luchador que heredó y trasladó al campo. Y que mostró desde el primer minuto cuando se enfundó la camiseta albiazul.

Llegó en enero de 2022 al Alavés en calidad de cedido. Tenía 18 meses para demostrar su potencial. Una estresante cuenta atrás con el duro revés del descenso como inmensa losa. Pero un año después el Ciutat de Valencia le devolvió su entrega y sacrificio en forma de ascenso. «Siento muchas emociones. Hace un año nos tocó llorar aquí, era imposible no acordarse de ello. Nos quedamos a pelearla con algunos compañeros y fue muy duro... Pero hoy el fútbol nos volvió a dar la mano», confesó al micrófono de este periódico, inundado por las lágrimas.

En la Bajada de Celedón

El de Saladillo remó para devolver al equipo a la elite y manifestó su deseo de navegar en el barco albiazul. «Ojalá que me pueda quedar», rogó. La expiración del contrato obligó a los dos equipos a negociar. Las conversaciones fueron duras. Dos meses de tiras y aflojas, pero con final feliz. Un acuerdo que le reabrió las puertas de Mendizorroza, el templo que la temporada pasada defendió a capa y espada. Sudó y apretó los dientes para evitar el descenso. Y firmó un tanto que allanó un camino empedrado. «Es el gol más lindo de mi vida. Hacerlo en 'Mendi', con nuestra gente, en ese momento... Fue increíble», confesó a este periódico, tras ser el autor del tanto de la victoria ante la Real Sociedad, un instante imborrable. «De cada gol que he metido tengo una foto enmarcada. Como no son muchos (risas)...».

Que Vitoria es su hogar no es una mera frase hecha. «Cuando vine a Vitoria nació mi hija y cambió mi vida al 100%», confesó en una entrevista con EL CORREO. Pero es que además Tenaglia es un fijo en los encuentros con San Prudencio y Celedón. «Ha sido un momento muy lindo. Es la primera vez que vengo, además con la familia. Me he quedado impactado con toda la gente que había», reconoció el año pasado, tras dar la bienvenida al aldeano de Zalduondo. La estampa le ha generado una especie de 'dèjá vu'. «El primer recuerdo que me ha venido a la cabeza es la celebración del ascenso a Primera». Un instante que quedó grabado en su memoria. Porque se puso el buzo de trabajo para devolver al equipo a Primera. Y ahora prolongan su historia en albiazul.