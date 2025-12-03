El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín
Deportivo Alavés

Tenaglia, de las lágrimas por el ascenso del Alavés a declarar su amor por Vitoria

El de Saladillo estuvo a punto de dejar el fútbol a los 16 años tras quedarse sin equipo y ahora va camino de ser el jugador extranjero con más partidos en el Alavés

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:18

Hace casi cuatro años que Nahuel Tenaglia aceptó un reto tan inmenso como ilusionante. «¡Nuevo desafío! ¡Gracias Alavés por confiar en mí!», se presentó a ... su nueva afición. Llegaba al fútbol europeo. Y en Mendizorroza empezó a construir un proyecto que ahora apuntalará durante tres años más. Más cuerda para un jugador versátil y de garra. El de Saladillo se ha convertido en el expreso de la banda y un capitán en el vestuario que sueña con ser jugador extranjero con más partidos en el Alavés. Va camino de ello. Poco tardó en absorber el sentimiento del Glorioso con el que lloró tras el ascenso. Y en integrarse en una cultura vasca que ha hecho suya, dando incluso la bienvenida a Celedón.

