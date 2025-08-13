Tenaglia cobra fuerza para jugar de central hasta que el Alavés complete la defensa

El Deportivo Alavés se acerca al estreno liguero con su muralla a medias. Las obras siguen en marcha en su defensa a tres días del ... debut frente al Levante en Mendizorroza (21.30 horas). Después de un verano que arrancó con el adiós, tras finalizar sus contratos, de Abdel Abqar y de Aleksandar Sedlar rumbo al Getafe y al Tractor iraní, la marcha de Santiago Mouriño al Villarreal después de que el Atlético ejerciera su opción de recompra por cuatro millones de euros abrió un agujero junto a Facundo Garcés que Eduardo Coudet está 'tapando' con la polivalencia de sus laterales. «Estas cosas afectan. Es difícil encontrar una pareja de centrales que se entienda tan bien, tanto ellos dos como conmigo. Eso se reflejó en el final de temporada que tuvimos, en el que defendimos bastante bien y encajamos pocos goles –cinco porterías a cero y cuatro tantos recibidos en las últimas nueve jornadas–», reflexionó el capitán Antonio Sivera.

Si en la ventana de verano del curso pasado el Alavés remodeló los laterales con las salidas de Andoni Gorosabel (Athletic), Rubén Duarte (Pumas) y Javi López (Real Sociedad), que se unieron al final de la cesión de Rafa Marín, esta campaña el baile ha llegado en el centro de la zaga. Los fichajes de Jonny Otto y Yusi han dado más riqueza a unos costados que, tal y como indicó Sergio Fernández, «serán los que den profundidad al equipo». Sin embargo, los otros tres integrantes de los laterales –Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra y Víctor Parada– son los que están llenando el vacío en el corazón de la retaguardia mientras la dirección deportiva trabaja en firmar a un zaguero que aspire a ser titular. Un zoco en el que el club le busca destino a Nikola Maras, que no cuenta a pesar de ser junto a Garcés el otro central puro de la plantilla.

Tenaglia fue central en la primera jornada de la temporada pasada ante el Celta en Balaídos

«Las salidas de Abqar y de Mouriño nos dejan un número más limitado de jugadores en esa posición que el que teníamos pero, para iniciar la competición, entre Garcés, Diarra, Parada y Tenaglia tenemos argumentos suficientes para estar tranquilos. Tenemos la necesidad de incorporar para lograr más sostenibilidad pero sin ningún tipo de urgencia», subrayó el director deportivo. Un rol en el que la figura del lateral argentino es muy apreciada por el club, que siempre ha puesto en valor su polivalencia y su capacidad para jugar de central, como hizo en la temporada 2023-24. La grave lesión de Sedlar y la marcha de Abqar a la Copa África con Marruecos le llevaron a formar pareja con Rafa Marín a gran nivel durante enero. Un rol que extendió el defensa de 29 años a lo largo de la segunda vuelta en un Alavés que gracias a su solidez terminó décimo.

El curso pasado, en la primera jornada en Balaídos, Tenaglia también tuvo que actuar como central, en este caso con Abqar, en el estreno liguero por la falta de efectivos. Una situación que es probable que se repita ante el Levante. El Chacho le dio toda la segunda parte ante el Eibar al argentino como zaguero por primera vez en la pretemporada. Y el ex de Talleres rindió con solvencia en el eje de la zaga acompañado de Maras.

Parada y Diarra

La capacidad de adaptación de Tenaglia y su experiencia en la élite después de 117 partidos de albiazul (34 el curso pasado) hacen que sea una opción fiable para acompañar a Garcés, incluso en el estreno liguero. Una situación que rediseñaría los laterales, con Jonny volviendo a la derecha y Yusi ocupando el carril zurdo. Una pareja de argentinos que en esta pretemporada el Chacho no ha probado en ninguno de los cinco amistosos. La baja de Moussa Diarra, que ha regresado esta semana a los entrenamientos después de ser operado de las muelas del juicio y de perderse los últimos tres ensayos, abrió un hueco a Parada.

Ampliar

El madrileño de 23 años, cuya posición preferente es la de lateral izquierdo pero que en el Mirandés actuó como central en defensa de tres, formó dupla junto al ex de Colón desde el once frente a Girona, Huesca y Eibar. Ante los aragoneses, ambos disputaron los 90 minutos en busca de ganar automatismos. La seguridad mostrada le hacen ser también una alternativa para formar el muro que proteja a Sivera frente al Levante.