Tenaglia protege el balón durante el amistoso ante el Girona. FACTORÍA9

Tenaglia cobra fuerza para jugar de central hasta que el Alavés complete la defensa

El lateral argentino, que ante el Eibar volvió a la posición en la que convenció hace dos cursos, gana enteros como pareja de Garcés

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:07

El Deportivo Alavés se acerca al estreno liguero con su muralla a medias. Las obras siguen en marcha en su defensa a tres días del ... debut frente al Levante en Mendizorroza (21.30 horas). Después de un verano que arrancó con el adiós, tras finalizar sus contratos, de Abdel Abqar y de Aleksandar Sedlar rumbo al Getafe y al Tractor iraní, la marcha de Santiago Mouriño al Villarreal después de que el Atlético ejerciera su opción de recompra por cuatro millones de euros abrió un agujero junto a Facundo Garcés que Eduardo Coudet está 'tapando' con la polivalencia de sus laterales. «Estas cosas afectan. Es difícil encontrar una pareja de centrales que se entienda tan bien, tanto ellos dos como conmigo. Eso se reflejó en el final de temporada que tuvimos, en el que defendimos bastante bien y encajamos pocos goles –cinco porterías a cero y cuatro tantos recibidos en las últimas nueve jornadas–», reflexionó el capitán Antonio Sivera.

