Tenaglia: «El Alavés y Vitoria se merecen seguir en Primera y nos vamos a dejar la vida para ello»

Jon Prada Viernes, 16 de mayo 2025, 14:03 | Actualizado 14:23h.

Nahuel Tenaglia se convirtió al alavesismo nada más aterrizar en enero de 2022 en Mendizorroza. Y como uno de los capitanes y pesos pesados del ... vestuario, el argentino ha «sufrido mucho» esta temporada. «Cuando el equipo jugaba bien y no se daban los resultados me dolía y me metía mucho en eso. Pero, ahora, estamos a un pasito y no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir. El equipo y la ciudad se merecen seguir en Primera y nos vamos a dejar la vida para ello. Jugamos por nosotros, pero también por toda la gente», confiesa Tenaglia.

Noticia relacionada Las voces del alavesismo marcan el camino La «gran victoria» (1-0) ante el Valencia, con la que los albiazules se han despegado en cuatro puntos del descenso con seis por disputarse, ha dado «muchísimos ánimos» a la plantilla. Sin embargo, todos son conscientes en Ibaia de que la salvación no está consumada y que el domingo en Valladolid (19.00 horas) necesitan ganar sí o sí. «Nos jugamos la temporada. Depende de nosotros, el equipo está muy bien y vamos a salir a dejarlo todo, como siempre, para conseguir sellar la permanencia», apunta el argentino. «Sabemos que la afición va a ir a Valladolid y para nosotros es importante tenerlos cerca» Nahuel Tenaglia Defensa de Alavés En una semana de entrenamiento «normal» pero «sabiendo lo que hay en juego», Tenaglia no quiere pensar más allá de lo que suceda en el césped del José Zorrilla. «Será un partido muy duro, sabiendo que hay otros a la misma hora, pero debemos tratar de mantener la cabeza fuera de eso. Aunque el rival está en una situación que no es muy buena intentará ganarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nos jugamos todo el esfuerzo de una temporada y debemos luchar los 95 minutos, dejándonos la piel para lograr los tres puntos», detalla. Superar las adversidades Después de un curso lleno de altibajos, el equipo y la afición ven ya cerca la línea de meta. «Fue un año muy duro y nos sobrepusimos a todo. Tuvimos unos partidos que hacíamos las cosas bien, pero no se daban los resultados y eso te afecta. Pero este grupo se mata en el día a día, es muy bueno en lo humano, y eso te lleva a lograr las cosas», afirma Tenaglia, que cree que la afición jugará un papel fundamental en Valladolid. «Sabemos que van a ir y para nosotros es importante tenerlos cerca. Saber que va a estar toda esa gente en el estadio y también en Vitoria apoyándonos es muy primordial. Tenemos que hacer todo por ellos y por nosotros para que el Alavés siga donde se merece», sentencia.

