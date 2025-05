Sufrimiento, supersticiones y éxtasis para escribir el capítulo final

Abqar y Diarra, únicas bajas para Valladolid

Eduardo Coudet anticipó en la rueda de prensa previa a la visita al Valladolid que repetirá la alineación que ganó (1-0) al Valencia en Mendizorroza el pasado miércoles si no hay contratiempos. «Voy a ver las sensaciones que tienen y si el cuerpo médico me dice algo. Si no, saldrán los mismos que iniciaron el otro día», avisó el Chacho. Antes de partir a Valladolid, el Alavés facilitó la convocatoria de 23 jugadores para el partido clave por la permanencia en Primera. Una lista en la que no están ni Abdel Abqar ni Moussa Diarra. El marroquí todavía no está recuperado de la rotura severa en los isquiotibiales de la pierna derecha que sufrió el pasado 13 de abril ante el Real Madrid. El maliense, que se rompió los huesos propios de la nariz tras sufrir un golpe de Vivian frente al Athletic, sigue «sintiendo dolor» a pesar de que ha estado entrenando con una máscara. Fue baja también ante el Valencia.