Stoichkov y Luka Romero afinan la puntería que no tuvieron en el Alavés Ninguno de los dos marcó con los albiazules y ambos ya saben lo que es 'mojar' con Granada y Cruz Azul

Jon Prada Sábado, 1 de febrero 2025, 12:57 Comenta Compartir

Stoichkov y Luka Romero han sido, junto a Abde, las tres bajas que ha tenido el Deportivo Alavés en este mercado de invierno. El mediapunta gaditano ha sido traspasado al Granada por 2,5 millones de euros apenas seis meses después de aterrizar por uno en Vitoria procedente del Eibar. Y el extremo argentino, sin apenas protagonismo, fue vendido por 3,5 por el Milan al Cruz Azul mexicano tras cortarse su cesión en Mendizorroza.

Ninguno de los dos logró marcar en su media temporada en el Alavés, en la que no fueron nunca primeras opciones ni para Luis García ni para Coudet. Stoichkov disputó 17 partidos (780 minutos) de albiazul en los que dio una asistencia. Y Romero se quedó en ocho encuentros (318') sin anotar ni asistir. El ex del Eibar pudo celebrar un gol ante el Sevilla pero el VAR anuló su diana. Y el argentino tuvo un penalti ante Las Palmas que no consiguió materializar.

Sin embargo, ambos han logrado ver puerta en sus nuevos destinos. Han tenido la efectividad (o el acierto) del que no disfrutaron en Mendizorroza. Stoichkov apenas necesitó dos encuentros para festejar su primer tanto con el Granada. En su segundo choque con los nazaríes (primero como titular) el gaditano marcó un golazo que tuvo ingredientes exalbiazules.

Abde condujo la jugada con solvencia. El cedido por el Alavés en Los Cármenes dejó el balón atrás de tacón y Stoichkov se perfiló para lanzar un latigazo con la derecha desde fuera del área a la escuadra. Un tanto de altura que abrió la victoria (0-3) del Granada en el campo del Eldense. «Estoy muy contento. Es para lo que me han traído, para meter goles, pero no me conformo con esto, quiero ir a por más», confesó el exbabazorro, que está contribuyendo a que su nuevo equipo se acerque a los puestos de ascenso a Primera.

📹 Anoten la fecha: 31 de enero de 2025... Luka Romero marca su primer gol en la #LigaBBVAMX con el @CruzAzul. ⚽️👏🏻#Jornada5 #Clausura2025 pic.twitter.com/Q2N4R9dzjd — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 1, 2025

Y a la tercera fue la vencida para Luka Romero en México. El argentino abrió la victoria (2-3) de Cruz Azul en Tijuana. Una jugada por la banda derecha le llegó en el área a Giakoumakis, que dejó el balón de tacón. Por detrás vino un Romero que la cruzó con la izquierda anotando el 0-1.

Con esta diana, Romero dio continuidad a sus buenas actuaciones. Acumula 193 minutos en tres encuentros en la Liga MX, al borde de los 197 que sumó en seis partidos en Primera con el Alavés. «Estoy muy feliz por él. Es un jugador joven que hay que apoyar», señaló su entrenador, Vicente Sánchez. Suma y sigue para Luka.