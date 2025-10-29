El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coudet, pensativo en Vallecas. FACTORÍA9

Sivera, Tenaglia, Jonny y Boyé, fuera de la convocatoria ante el Getxo

El Chacho da descanso a algunas de sus piezas claves y cita a Álvaro García, Egoitz, Pinillos, Morcillo, Ballestero y Swiderski del filial

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Eduardo Coudet ha dado la lista de convocados para la eliminatoria de Copa del Rey de este jueves (20.00 horas) ante el Getxo en Gobela. Un partido ante un rival de la División de Honor vizcaína (cinco categorías por debajo de los albiazules) en el que los vitorianos parte como muy favoritos y para el que el entrenador argentino ha optado por dar descanso a Sivera, Jonny, Tenaglia y Boyé.

El portero alicantino (900 minutos), el lateral gallego (891) y el defensa argentino (810) han sido los futbolistas más utilizados en las 10 primeras jornadas de Liga. Además, Jonny y Tenaglia son imprescindibles en una defensa entre algodones en la zona central por la la lesión de Pacheco y la inhabilitación a Garcés. Es por ello que el Chacho ha decidido que no se vistan de corto sobre el césped artificial de Gobela con la vista puesta en estar frescos para el partido del domingo (16.15 horas) frente al Espanyol en Mendizorroza.

Noticias relacionadas

Una Copa llena de trampas para el Alavés

Una Copa llena de trampas para el Alavés

Coudet: «Nos tenemos que adaptar de la mejor manera al campo»

Coudet: «Nos tenemos que adaptar de la mejor manera al campo»

Lo mismo sucede con un Boyé que es la principal referencia ofensiva de los vitorianos. El argentino ha disputado completos y con enorme desgaste los últimos tres encuentros ante Elche, Valencia y Rayo y Coudet ha optado por darle un respiro frente al Getxo. No es parte de una convocatoria de 22 jugadores en las que hay seis futbolistas del filial.

El central Álvaro García, los laterales Egoitz y Ballestero, el extremo Pinillos, el delantero Morcillo y el portero Swiderski están en la lista y tienen muchas opciones de disponer de minutos en Gobela. Egoitz, sin ir más lejos, ya fue titular el curso pasado ante el Compostela de Segunda RFEF en Copa. Las bajas en defensa abren huecos en un once en el que Raúl Fernández será titular bajo palos y en el que Mariano, Guevara, Guridi, Diarra o Benavídez pueden tener gran prtoagonismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  5. 5

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  6. 6 Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sivera, Tenaglia, Jonny y Boyé, fuera de la convocatoria ante el Getxo

Sivera, Tenaglia, Jonny y Boyé, fuera de la convocatoria ante el Getxo