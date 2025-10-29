Sivera, Tenaglia, Jonny y Boyé, fuera de la convocatoria ante el Getxo El Chacho da descanso a algunas de sus piezas claves y cita a Álvaro García, Egoitz, Pinillos, Morcillo, Ballestero y Swiderski del filial

Eduardo Coudet ha dado la lista de convocados para la eliminatoria de Copa del Rey de este jueves (20.00 horas) ante el Getxo en Gobela. Un partido ante un rival de la División de Honor vizcaína (cinco categorías por debajo de los albiazules) en el que los vitorianos parte como muy favoritos y para el que el entrenador argentino ha optado por dar descanso a Sivera, Jonny, Tenaglia y Boyé.

El portero alicantino (900 minutos), el lateral gallego (891) y el defensa argentino (810) han sido los futbolistas más utilizados en las 10 primeras jornadas de Liga. Además, Jonny y Tenaglia son imprescindibles en una defensa entre algodones en la zona central por la la lesión de Pacheco y la inhabilitación a Garcés. Es por ello que el Chacho ha decidido que no se vistan de corto sobre el césped artificial de Gobela con la vista puesta en estar frescos para el partido del domingo (16.15 horas) frente al Espanyol en Mendizorroza.

Lo mismo sucede con un Boyé que es la principal referencia ofensiva de los vitorianos. El argentino ha disputado completos y con enorme desgaste los últimos tres encuentros ante Elche, Valencia y Rayo y Coudet ha optado por darle un respiro frente al Getxo. No es parte de una convocatoria de 22 jugadores en las que hay seis futbolistas del filial.

El central Álvaro García, los laterales Egoitz y Ballestero, el extremo Pinillos, el delantero Morcillo y el portero Swiderski están en la lista y tienen muchas opciones de disponer de minutos en Gobela. Egoitz, sin ir más lejos, ya fue titular el curso pasado ante el Compostela de Segunda RFEF en Copa. Las bajas en defensa abren huecos en un once en el que Raúl Fernández será titular bajo palos y en el que Mariano, Guevara, Guridi, Diarra o Benavídez pueden tener gran prtoagonismo.

