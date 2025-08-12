El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sivera saluda al público al final de la temporada pasada.

Sivera: «La idea la marca el Chacho y es una buena línea a seguir»

El capitán se ha mostrado convencido de arrancar con buen pie ante el Levante después de una pretemporada «atípica» por la gran carga física

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 12 de agosto 2025, 12:08

Después de una pretemporada «atípica» por la enorme carga física de los entrenamientos de Eduardo Coudet, Antonio Sivera ve al equipo preparado para arrancar con buen pie el curso ante el Levante en Mendizorroza. «Estamos cogiendo el tono físico, pero la competición es la que te da ese plus. Estamos cogiendo esos pequeños conceptos que quiere el míster. La idea la marca el Chacho, que está convencido de lo que está trabajando y es una buena línea a seguir», ha apuntado el capitán.

En un verano con mucho ajetreo en la portería, en la que Raúl Fernández ha llegado a Ibaia y Owono y Adrián han salido cedidos a Andorra y Zaragoza, Sivera desea que sus excompañeros «tengan suerte y la posibilidad de jugar», además de considerar «un placer trabajar y aprender» al lado del excancerbero del Mirandés.

Con el mercado todavía abierto, el valencia ha detallado que los que vengan «elevarán el nivel del equipo» pero que los que están «están preparados para empezar la temporada con buen pie».

