Sergio Fernández llega a Mendizorroza acompañado de Lucas Boyé. Rafa Gutiérrez
Deportivo Alavés

Sergio Fernández no da por cerrada la plantilla con los fichajes de Boyé y Pacheco

El director deportivo del Alavés apuesta por «redondear el equipo» en un final de ventana en el que «puede pasar absolutamente de todo en cualquiera de las demarcaciones»

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:43

En cuatro días, el Deportivo Alavés ha cerrado su delantera con el fichaje de Lucas Boyé (Granada) y ha completado su defensa con la cesión ... de Jon Pacheco (Real Sociedad). Dos movimientos que apuntalan dos zonas sensibles del equipo pero que no serán los últimos en el conjunto albiazul, tal y como ha explicado este lunes Sergio Fernández en la presentación del delantero argentino.

