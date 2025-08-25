Sergio Fernández no da por cerrada la plantilla con los fichajes de Boyé y Pacheco

En cuatro días, el Deportivo Alavés ha cerrado su delantera con el fichaje de Lucas Boyé (Granada) y ha completado su defensa con la cesión ... de Jon Pacheco (Real Sociedad). Dos movimientos que apuntalan dos zonas sensibles del equipo pero que no serán los últimos en el conjunto albiazul, tal y como ha explicado este lunes Sergio Fernández en la presentación del delantero argentino.

«Siempre que esté abierto el mercado nuestra obligación es estar atentos a lo que pudiera suceder», ha repetido el director deportivo en varias ocasiones en su comparecencia. Fernández apuesta por «redondear el equipo para que no haya esas aristas que siempre hablamos por reforzar». Y esos objetivos están sobre todo focalizados en la banda izquierda, en la que el nombre de Juan Cruz (Leganés) está en la agenda vitoriana.

A pesar de ello, el director deportivo no descarta «entradas y salidas» en la plantilla antes del día 1 y nuevas incorporaciones en el centro de la zaga. «Mientras el mercado esté abierto puede pasar absolutamente de todo en cualquiera de las demarcaciones del equipo», ha avisado el leonés. Cuestionado por Abde Rebbach, cuya continuidad en el club no es segura, Fernández ha apuntado que el argelino «ha mostrado sus habilidades» en estas primeras dos jornadas saliendo desde el banquillo.

«Es un jugador de la primera plantilla, estamos encantados con él y con cada uno de los futbolistas que componen el proyecto, pero mientras esté abierto el mercado puede suceder cualquier cosa», ha reiterado. Respecto a Hugo Novoa, ausente en las dos primeras jornadas por lesión, Fernández ha lamentado «profundamente esas limitaciones físicas que le impiden mostrar su potencial». «Es algo que nos preocupa porque creemos que tiene un potencial tremendo que, por una razón u otra, no podemos vislumbrar. Esperemos que se recupere, fortalezca sus limitaciones y podamos ver esa versión que nos llevó a incorporarlo», ha sentenciado.