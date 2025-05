Sedlar, titular en su despedida del Alavés

Jon Prada Sábado, 24 de mayo 2025, 20:12 Comenta Compartir

Con la salvación amarrada, el Deportivo Alavés vivirá una última jornada tranquila ante Osasuna. El derbi pondrá el punto y final a una campaña llena de sufrimiento en la que los albiazules han logrado el objetivo de la permanencia. Y también será un partido en el que algunos de sus futbolistas dirán adiós a Mendizorroza.

Uno de ellos será Sedlar, titular frente a los rojillos en el último once de Coudet de la campaña. Clave en el ascenso a Primera y el curso pasado hasta su grave lesión de rodilla, el serbio apenas ha tenido protagonismo desde la llegada del entrenador argentino. En 2025 únicamente fue titular en el empate (1-1) en Sevilla por las bajas de Mouriño, Abqar y Manu Sánchez. En la última jornada, en Mendizorroza, podrá despedirse de la que ha sido su afición en las últimas tres temporadas una vez que no renovará con el Alavés.

Otra de las novedades en el once será Benavídez, que apenas ha disputado 400 minutos en 17 partidos en esta Liga. El uruguayo, que ha sufrido varias lesiones musculares, no ha tenido gran protagonismo, a pesar de que cada vez que ha jugado ha dado un buen rendimiento. Compartirá el doble pivote con Blanco una vez que Guevara estará en el banquillo junto a sus compañeros, aunque no está en plenitud de condiciones para jugar.

El resto del equipo será el mismo que ha logrado la permanencia, con Sivera bajo palos, Tenaglia y Manu Sánchez en los laterales y Garcés como central. El frente de ataque será el de las últimas jornadas, con Carlos Vicente, Guridi, Aleñá y un Kike García que aspira a ampliar los 13 goles que suma esta campaña.

Lander Pinillos

Sin noticias de su renovación, el conquense podría estar a las puertas de su último partido con el Alavés. También Abqar, que no ha logrado superar su rotura en los isquiotibiales que se produjo hace seis semanas. No se vestirá de corto como tampoco lo harán Mouriño, Jordán y Diarra, que sufren diferentes problemas físicos. Una situación que ha llevado a Coudet a convocar a Lander Pinillos, medio ofensivo del filial, para medirse a Osasuna en un derbi con aroma a despedida y fiesta en Mendizorroza.

