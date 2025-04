«No sabía que era el último minuto pero pude marcar un gol épico»

El Deportivo Alavés abrirá el domingo (16.15 horas) las puertas de Mendizorroza al Real Madrid por vigésimo segunda vez en su historia. Desde aquel ... primer partido oficial el 8 de abril de 1928, saldado con un ajustado triunfo (0-1) blanco, han transcurrido 97 años en los que las gradas del Paseo de Cervantes únicamente han disfrutado de tres victorias locales. El 8 de marzo de 1931, el doblete de Baltasar Albéniz sometió (2-0) al Real Madrid de Zamora. Y el 13 de enero de 1998, el gol de Serrano llevó el delirio a la General en la ida de los octavos de la Copa del Rey (1-0). Fue el primer golpe en una eliminatoria que acabó en gesta, con los albiazules, entonces compitiendo en Segunda, apeando a Morientes, Seedorf, Raúl, Hierro, Roberto Carlos y compañía.

Dos momentos únicos en la centenaria historia del Alavés junto a los que brilla intensamente la victoria del 6 de octubre de 2018. Un triunfo que tiene nombre y apellido vitoriano: Manu García. «Me recuerdan mucho, tanto en casa como fuera, ese gol que marqué al Real Madrid por lo épico que fue. Es bonito, aunque siempre digo que he tenido goles y momento más importantes y especiales con el Alavés que me han llenado más», rememora para este periódico el excapitán albiazul. Aquel día, el '19' cabeceó a la red, en el minuto 95, un tanto que le dio a los entonces entrenados por Abelardo su primer triunfo liguero ante el Real Madrid en su feudo en 87 años (1-0). Además, su diana vino acompañada del pitido final, sumiendo en la locura a Mendizorroza.

Un epílogo glorioso para un partido lleno de alternativas. El Alavés recibió a los madridistas situado en puestos europeos tras sumar 11 puntos en siete jornadas. El Real Madrid, con 14, era segundo empatado con el Barcelona, aunque su crisis de resultados tenía a Julen Lopetegui en la cuerda floja. En este contexto, Pacheco y Courtois tuvieron trabajo en un choque en el que Manu García fue suplente hasta el último cuarto de hora, cuando salió a batirse con Modric y Kroos. «Entré en el minuto 74 en el lado izquierdo de los tres medios. Estábamos bien, empatando. Salí para aportar mucho trabajo, guardar un poco el resultado y ver si podíamos tener alguna oportunidad a la contra o en estrategia. No recuerdo muchísimo del partido salvo alguna acción con Modric. Hablé con él de una situación que no era falta», apunta García.

Con el capitán en el verde, el Alavés sobrevivió a las acometidas de Benzema, Bale y Vinicius hasta que llegó el córner provocado por Jony en el descuento con el que se cerró el partido. «Ni siquiera sabía que era el último minuto», bromea el vitoriano. Mendizorroza rugió ante una oportunidad única en la que la pizarra de Javier Cabello, asistente de Abelardo, diseñó una jugada ganadora. «Me tocaba ir al primer palo y yo sabía que el balón iría al segundo. Me acuerdo que sentí que no podía marcar porque la pelota iba atrás. Por eso me preocupé de hacer el arrastre bien para intentar llevarme la marca». detalla García. Desde la esquina, Jony puso un saque de esquina que voló al área del Real Madrid, desatándose las hostilidades que terminaron con el balón en la red.

«Cuando me giro veo que Sobrino tiene una muy buena situación para anotar. Vivo la jugada, pensando que puede haber algún rechace. Sobrino remata bien, Courtois hace una buena parada y el balón queda en el área, muy cerca de mí y con la posibilidad de disputarlo. Había estado viendo la acción por si ese momento llegaba y tuve la suerte de que quedó a la altura perfecta para ir fuerte y hacer gol», confiesa el medio. Dicho y hecho. El capitán entró con todo y Sergio Ramos, que no se arrugó, no pudo evitar su remate ganador. Por la inercia, el vitoriano acabó dentro de la portería. Locura en Mendizorroza con los jugadores y el propio Abelardo celebrando sobre el césped un gol que bajó el telón al duelo. No se jugó más.

«Veo que marco y cuando soy consciente de lo que pasa lo festejo un poco como siempre. Echo a correr hacia la esquina, con la afición de fondo, y me tiro de rodillas. Enseguida vienen mis compañeros, salta el banquillo, se pita el final y ya nos quedamos ahí, en el fondo de Iraultza, en una celebración muy grande», afirma. Luego, la fiesta se trasladaría al vestuario. La ocasión lo merecía: el Alavés se colocaba colíder tumbando al gigante blanco. «El hecho de que con el gol acabase el partido y que fuera el primer triunfo contra el Real Madrid en 87 años en casa, con toda la celebración y la recupercusión que tuvo, es uno de esos momentos que te regala el fútbol. Traté de disfrutarlo al máximo», declara García, que vivió un intenso 'tercer tiempo'.

«Bajé con mi sobrino Mauro al campo y fue un momento muy bonito que tengo en vídeo. Lo celebramos mucho en Mendizorroza, en el vestuario, y después fui a cenar con la cuadrilla al centro y todos estábamos contentos. Hubo mucho revuelo mediático. Hice bastantes entrevistas aquella noche y la sensación era de alegría, de plenitud. Sentí que había vivido un momento especial pero lo tomé con bastante tranquilidad. Al día siguiente fui a entrenar», recuerda un García que da la receta para doblegar a los de Ancelotti. «El Real Madrid viene de dos derrotas y el Alavés con confianza tras ganar en Girona. Tienen que estar muy juntos y trabajar mucho colectivamente para anular a un equipo de gran nivel. Y luego deben aprovechar sus momentos y oportunidades, que las van a tener seguro», explica un excapitán que también considera fundamental el 'factor Mendizorroza'.

«Son partidos difíciles pero bonitos de jugar. Durante la semana y en la previa notas que son encuentros diferentes y especiales porque la atención es mayor. Y los aficionados están muy enchufados por ver al Alavés competir y poner en aprietos a estos grandes. Mendizorroza siempre empuja mucho y eleva el rendimiento del jugador. A nada que el equipo responda, transmite mucha energía y te ayuda», sentencia. Así se gana al Madrid.