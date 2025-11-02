Los fe y los robos de Boyé fabrican los dos goles del Alavés
El argentino rebañó la pelota en el 1-0 de Denis Suárez y se la quitó a Rubén Sánchez para anotar su tanto
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:16
Lucas Boyé nunca se deja nada dentro. El delantero argentino no para de pegarse con los defensas, bajar balones y prolongarlos para sus compañeros. Un ' ... trabajo oscuro' que en ocasiones no tiene la recompensa del gol que sí tuvo frente al Espanyol.
Boyé fue clave en los dos primeros tantos del Alavés en una primera parte notable. Su fe y sus robos fabricaron las dos dianas de los albiazules. En la primera, en el minuto 5, el argentino fue abajo y rebañó el balón a Riedel. El ex del Granada salió victorioso ante el central visitante y prolongó la pelota para la llegada de Aleñá, que centró para que Denis Suárez anotara el 1-0.
Posteriormente, el argentino tuvo dos ocasiones en el área para abrir su cuenta. Sin embargo, Dmitrovic con un paradón y la defensa le privaron de un gol que llegó para el '15' al borde del descanso. Boyé fue con intensidad a presionar la salida del balón del Espanyol. Persiguió a Rubén Sánchez hasta el lateral y le robó la pelota. Entonces, enfiló el área y lanzó un latigazo inapelable a la red.
💙🗡️ Puf, tremendo fotón.— Deportivo Alavés (@Alaves) November 2, 2025
¡ESTO ES EL GLORIOSO! pic.twitter.com/jaBIiUr8OZ
Segundo gol de albiazul para un atacante argentino que estaba destacando en las últimas jornadas sin dar en la diana. Por fin lo logró en Mendizorroza en una primera mitad en la que el Alavés dejó su sequía atrás gracias a un brillante Boyé.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión