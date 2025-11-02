Los fe y los robos de Boyé fabrican los dos goles del Alavés

Lucas Boyé nunca se deja nada dentro. El delantero argentino no para de pegarse con los defensas, bajar balones y prolongarlos para sus compañeros. Un ' ... trabajo oscuro' que en ocasiones no tiene la recompensa del gol que sí tuvo frente al Espanyol.

Boyé fue clave en los dos primeros tantos del Alavés en una primera parte notable. Su fe y sus robos fabricaron las dos dianas de los albiazules. En la primera, en el minuto 5, el argentino fue abajo y rebañó el balón a Riedel. El ex del Granada salió victorioso ante el central visitante y prolongó la pelota para la llegada de Aleñá, que centró para que Denis Suárez anotara el 1-0.

Posteriormente, el argentino tuvo dos ocasiones en el área para abrir su cuenta. Sin embargo, Dmitrovic con un paradón y la defensa le privaron de un gol que llegó para el '15' al borde del descanso. Boyé fue con intensidad a presionar la salida del balón del Espanyol. Persiguió a Rubén Sánchez hasta el lateral y le robó la pelota. Entonces, enfiló el área y lanzó un latigazo inapelable a la red.

Segundo gol de albiazul para un atacante argentino que estaba destacando en las últimas jornadas sin dar en la diana. Por fin lo logró en Mendizorroza en una primera mitad en la que el Alavés dejó su sequía atrás gracias a un brillante Boyé.