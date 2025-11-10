Los rivales que le pueden tocar al Alavés en la segunda ronda de Copa

Jon Prada Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El Alavés conocerá en el sorteo de este martes (13.00 horas) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Una eliminatoria que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre a partido único en el estadio del rival de inferior categoría y que el curso pasado fue fatídica para los de Coudet, que cayeron en los penaltis frente a la Minera de Segunda RFEF.

Tras golear (0-7) al Getxo en la ronda anterior, los vitorianos tendrán otro cruce, a priori, asequible. El oponente más complicado que les podría tocar es el Ourense FC, colista del grupo A de Primera RFEF –tercera categoría– pero que disputa el torneo por su papel en la pasada Copa Federación. En la ronda anterior, los gallegos eliminaron al Oviedo en la prórroga (4-2).

El Portugalete de Tercera RFEF –quinta– es el rival de menos división que podría tocarle al Alavés, aunque los vizcaínos se 'cargaron' en la primera ronda al Valladolid de Segunda (1-0). Las bolas también podrían emparejarles con Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus y Ebro, todos de Segunda RFEF –cuarta–.