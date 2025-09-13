El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Quieres establecer Araba/Álava como tu edición predeterminada?

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Vicente intenta superar a Yuri. Rafa Gutiérrez
Athletic-Alavés

La revolución de Coudet en el descanso: tres cambios, debut de Boyé y sustitución de Carlos Vicente

El Chacho apuesta por darle un giro a la segunda mitad en San Mamés con dos puntas y sin extremos

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:43

Revolución en el Alavés durante el descanso en San Mamés. El Chacho Coudet ha apostado por introducir tres cambios y cambiar su dibujo de cara ... a la segunda mitad sin mediar ninguna lesión. La primera ha sido sustituir a Carlos Vicente, eléctrico y principal arma ofensiva en las tres primeras jornadas. El argentino también ha cambiado a Guridi, incansable en la mediapunta, y a Mariano, que en su debut como titular con el Alavés ha estado muy lejos del área y ha visto la amarilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La revolución de Coudet en el descanso: tres cambios, debut de Boyé y sustitución de Carlos Vicente

La revolución de Coudet en el descanso: tres cambios, debut de Boyé y sustitución de Carlos Vicente