La revolución de Coudet en el descanso: tres cambios, debut de Boyé y sustitución de Carlos Vicente

Revolución en el Alavés durante el descanso en San Mamés. El Chacho Coudet ha apostado por introducir tres cambios y cambiar su dibujo de cara ... a la segunda mitad sin mediar ninguna lesión. La primera ha sido sustituir a Carlos Vicente, eléctrico y principal arma ofensiva en las tres primeras jornadas. El argentino también ha cambiado a Guridi, incansable en la mediapunta, y a Mariano, que en su debut como titular con el Alavés ha estado muy lejos del área y ha visto la amarilla.

Un giro de guion en el que Coudet ha optado por colocar a dos puntas y a cuatro medios, prescindiendo de los extremos. Toni Martínez ha entrado junto a Lucas Boyé, que ha vivido ante el Athletic su debut en San Mamés. También ha salido Denis Suárez, lo que ha provocado que Pablo Ibáñez haya pasado a la banda derecha.

Un nuevo esquema con cuatro medios puros y sin extremos, con Aleñá y el navarro ocupando los costados y Denis y Blanco moviendo los hilos. Un cambio de piezas que deben encajar en el puzle de Coudet, que ha dado un volantazo para tener más presencia ofensiva y buscar apretar al Athletic.

Tres centrales

En el minuto 74, con el Athletic atacando y con 0-1, Pacheco entró sustituyendo a Aleñá, lo que hizo que el Alavés se colocara con tres centrales. El navarro debutó de albiazul, incrustándose en el centro de la zaga junto a Garcés y Tenaglia para resistir las embestidas bilbaínas.