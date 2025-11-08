El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones en Girona.

Revolución de Coudet al descanso en Girona

El Chacho cambia las bandas (Aleñá y Calebe) y la delantera (Mariano) dando entrada a Guridi, Carlos Vicente y Abde

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

La mala primera mitad del Deportivo Alavés, en la que el Girona se fue en ventaja (1-0) al descanso y ahogó con su presión a los albiazules, llevó a Eduardo Coudet a realizar un triple cambio de cara a la segunda parte. Un plan que ya hizo en San Mamés y que tuvo éxito ante el Athletic (0-1). En esta ocasión, el entrenador argentino apostó por cambiar sus bandas y su ataque.

El Chacho retiró a Calebe y a Aleñá y dio entrada a Carlos Vicente y a Abde. Dos extremo más puros con los que tener más recorrido y profundidad por las bandas que con el brasileño y el catalán, que tuvieron un desempeño irregular y no pudieron imponer su juego en el primer acto. También retiró a Mariano, sin apenas opciones en ataque, y metió a Guridi, cambiando su esquema a un 1-4-2-3-1 en el que el guipuzcoano ejerció de mediapunta y Toni Martínez de '9'.

Un cambio de plan para tener mayor protagonismo físico (Guridi lidera la presión en campo rival) y más profundidad por los costados para darle la vuelta al partido. En el primer tiempo, el Alavés no logró imponerse ni por fútbol ni por físico, teniendo problemas para contener a un Girona incisivo por las bandas. Unos cambios que ya introdujo a la hora de partido ante el Espanyol y que dibujan un bloque babazorro más simétrico.

