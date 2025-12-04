Las renovaciones de Benavídez y Guridi por el Alavés se encallan

El Deportivo Alavés ha abierto con la ampliación de contrato de Nahuel Tenaglia la carpeta de las renovaciones en la plantilla. El director deportivo albiazul, ... Sergio Fernández, tiene encima de la mesa otros siete nombres, aunque los más inminentes son los de Carlos Benavídez y Jon Guridi que finalizan contrato esta temporada. El club y los agentes de los futbolistas se han sentado para tratar de prolongar su vinculación con el club vitoriano, sin embargo las negociaciones se han encallado.

«Se tienen que dar las condiciones necesarias para poder entendernos y llegar a un acuerdo. A fecha de hoy, lamentablemente no se están dando, pero ojalá se den», ha apuntado el leonés, quien ha reconocido su intención de contar con ellos de cara a los próximos cursos. «No se han dado situaciones a día de hoy para poder notificar un posible acuerdo. Y si se dieran, desde luego que lo haríamos», ha señalado. Ambos futbolistas, que en este inicio de temporada han asumido un rol secundario, podrán comenzar a negociar con otros clubes a partir de enero.

Las oficinas del Paseo de Cervantes registran una especie de 'overbooking'. En la lista también están jugadores de peso como Blanco, Carlos Vicente, Guevara, Sivera, Denis Suárez y Jonny, aunque la situación de todos ellos no es tan inminente al finalizar sus contratos en 2027. «Estamos trabajando en ellas. Insisto, nos gustaría que muchos de los jugadores que están en la finalización o próximos a finalizar pudieran seguir con nosotros. No es solo una voluntad del club, hay que tener en cuenta las consideraciones de la persona que tienes enfrente».

Precisamente, cuatro de ellos (Sivera, Guevara, Benavídez y Blanco) han estado presentes en el acto de renovación de Tenaglia. «A mí me encantaría que ellos cuatro y otros pudieran seguir en el Deportivo Alavés, pero también somos esclavos de las circunstancias», ha reconocido el director deportivo albiazul. Eso no quita, ha añadido, para que ambas partes mantengan tendidas sus manos. «Obviamente estamos trabajando en más renovaciones (al margen de la de Tenaglia). Nos gustaría que otros jugadores siguieran en el alavés».