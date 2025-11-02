El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones kilométricas en la A-8 y la N-634 para volver de Cantabria
Kike García sonriente a su llegada a Mendizorroza.
Kike García sonriente a su llegada a Mendizorroza. D. ALAVÉS

Así ha sido el regreso de Kike García a Mendizorroza: «¡Bienvenido a casa, Kikegol!»

El delantero del Espanyol se reencuentra con el Alavés tras dos temporadas, 71 partidos y 18 goles

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:02

Comenta

Kike García está de vuelta. «Es, exactamente, la cara que esperábamos que pusiese al vernos. ¡Bienvenido a casa, Kikegol!», fue el mensaje de bienvenida del conjunto albiazul a su exdelantero. Después de dejar huella en Mendizorroza en sus dos temporadas con los vitorianos, en las que jugó 71 partidos y anotó 18 goles, el atacante conquense regresa a Vitoria para medirse al Alavés con un Espanyol en el que será titular.

«Le queremos mucho y la gente así se lo va a hacer sentir. Va a recibir mucho cariño y es muy merecido. Además de cómo es como jugador es un tipazo», señaló en la previa un Coudet que le pidió que «haga muchos goles más adelante». Un ejemplo de la estima que el vestuario y la grada vitoriana guardan a un Kike que vivirá un partido muy especial.

«Sois la mejor afición del mundo. Me habéis hecho sentirme como si llevase aquí toda la vida», afirmó García cuando en junio se marchó del Alavés con «mucha pena pero con el orgullo del deber cumplido». Ahora, uno de los grandes artífices de la última salvación babazorra con su esfuerzo y sus 13 goles se reencuentra con un club en el que brilló durante dos cursos.

En el saludo de los dos equipos, el conquense, con el '19' a la espalda, se ha abrazado con Blanco, Toni Martínez, Aleñá y sus excompañeros el curso pasado. Tenaglia le ha hecho una reverencia antes de 'chocar' sus manos y, posteriormente, se ha quedado mirando al fondo de Polideportivo que tantas veces cantó sus goles.

